Mult-îndrăgitul teckel, cunoscut drept „câinele cârnat”, se află în centrul unei crize tot mai grave de bunăstare în Regatul Unit, unde un număr record de exemplare sunt abandonate sau predate organizațiilor de salvare deja copleșite.

Creșterea popularității rasei — alimentată de adopțiile din pandemie, social media și celebrități — a dus însă la probleme serioase. Specialiștii spun că mulți proprietari nu înțeleg nevoile reale ale teckelilor, iar reproducerea iresponsabilă agravează situația.

Organizația Dachshund Rescue UK raportează un număr fără precedent de câini ajunși în salvare, mulți cu probleme comportamentale complexe sau afecțiuni grave, inclusiv boala genetică dureroasă IVDD, notează Dogs Today.

„Este o criză”

Lynn Hall, președinta organizației din Doncaster, spune că situația a ajuns la un punct critic, iar impactul emoțional asupra voluntarilor este uriaș, fiind necesar chiar suport pentru sănătatea mintală.

„Gestionăm cazuri sfâșietoare în fiecare săptămână. Unii proprietari nu își permit sau nu vor să plătească tratamentul veterinar, iar voluntarii duc o povară emoțională enormă”, spune ea.

Mai mult, personalul a primit chiar amenințări cu eutanasierea câinilor atunci când nu există locuri disponibile.

Cererea depășește capacitatea

Anul trecut, organizația a reușit să găsească familii pentru aproximativ 400 de teckeli, toți având nevoie de evaluări și reabilitare înainte de adopție. Numărul ar putea fi similar sau mai mare anul acesta, dar capacitatea este deja depășită.

„Suntem forțați să refuzăm câini. Stau noaptea gândindu-mă la cei pe care nu i-am putut ajuta”, spune Lynn.

Nu sunt câini „ușori”

Mulți oameni aleg teckelii crezând că sunt animale mici și ușor de întreținut, însă realitatea este diferită: sunt câini de vânătoare inteligenți, cu nevoie mare de mișcare, stimulare mentală și atașament față de stăpân.

Fără dresaj timpuriu, reguli clare și atenție, problemele apar rapid — iar unii proprietari renunță la câini chiar la câteva săptămâni după ce îi iau. Vârsta cea mai frecventă de abandon este acum doar un an.

Povestea lui Dottie

Un caz este Dottie, o femelă predată după ce proprietara a rămas însărcinată și nu a mai putut gestiona situația. După 10 luni de reabilitare — inclusiv cu ajutorul metodei calmante de la Pet Remedy — a fost adoptată de o familie din North Yorkshire și acum se descurcă foarte bine. Astfel de povești devin însă tot mai rare.

Ce spun experții

Înainte de pandemie existau mai mulți adoptatori decât câini disponibili; acum situația s-a inversat, iar animalele așteaptă luni întregi pentru o casă.

Mesajul specialiștilor este clar: teckelii nu sunt animale „de modă”, ci câini care au nevoie de consecvență, exercițiu și educație corectă. În familiile potrivite, problemele comportamentale pot dispărea.

Soluția, spun organizațiile, este educația și orientarea către adopții responsabile, nu achiziții impulsive.