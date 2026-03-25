Un animal de companie este o binecuvântare în orice familie. Iar beneficiile lor nenumărate asupra oamenilor sunt demonstrate de știința recentă fără nicio îndoială. Fie că vorbim despre felul în care ameliorează anxietatea, setează o rutină sănătoasă, alungă tristețea și sunt o sursă neîntreruptă de dragoste necondiționată, necuvântătoarele ne fac viețile mai frumoase. Și nu doar atât. Ele contribuie la formarea viitorului adult sănătos.

Astfel, copiii care cresc alături de animale de companie dezvoltă atașamente echilibrate. Psihoterapeutul Cosmin Badea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum funcționează relațiile dintre copii și necuvântătoare, dar și cum se dezvoltă cei mici prin prisma acestor relații.

Dezvoltare emoțională echilibrată

Copiii care au crescut în preajma unui câine, a unei pisici, ori a oricărui animal care să-i fie prieten sunt viitorii adulți cu emoții sănătoase și relații în echilibru.

‘’În cabinet am observat că adolescenții care în copilărie au avut în grijă animale de companie precum câinii dezvoltă relații de atașament mai echilibrate cu cei din jur. Desigur, nu există o cauzalitate directă, dar copiii care trăiesc alături de animale au premisele unei dezvoltări emoționale echilibrate’’, spune Cosmin Badea.

Animalele, educatori emoționali

Animalele de companie își învață micii stăpâni foarte multe lucruri. Câinii, în special, pot fi niște parteneri excelenți de educație emoțională. Ei le oferă atenția atât de necesară copiilor, dar, în același timp, setează și limite cu aceștia din urmă.

‘’Relația cu animalul crește șansele unei dezvoltări a empatiei copilului față de mediu precum și a limitelor pe care acesta trebuie să le respecte în raport cu mediul exterior’’, mai spune psihoterapetul Cosmin Badea.

Îmbunătățește comunicarea non-verbală

Nu în ultimul rând, joaca permanentă cu un necuvântător îi dezvoltă partenerului abilități de comunicare deosebite.

‘’O altă observație din cabinet este faptul că acei copii care au avut sau au o relație de atașament cu un animal știu să comunice non-verbal și paraverbal foarte bine, această abilitate putând fi datorată lipsei limbajului verbal comun’’, conchide Cosmin Badea.