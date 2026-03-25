Campanie de sterilizări gratuite pentru pisici, pe 4 şi 5 aprilie, în București

O nouă campanie de sterilizări gratuite pentru pisici cu şi fără deţinător va avea loc în zilele de 4 şi 5 aprilie, la clinica veterinară mobilă care va fi amplasată în şos. Olteniţei nr. 169, transmite Agerpres.

Vor putea fi sterilizate 150 de pisici, informează ASPA Bucureşti, miercuri, pe Facebook. Campania se derulează cu sprijinul Asociaţiei Sache Vet.

Programări se pot face la numărul de telefon: 0749 074 055.

Animalele nu trebuie hrănite înainte de operaţie. Vârsta minimă pentru sterilizare este de şase luni în cazul femelelor şi de zece luni la masculi.

Campania este realizată din fondurile Asociaţiei Sache Vet, obţinute din completarea Formularului 230 de către bucureşteni.

De asemenea, pe 23 martie, ASPA anunţa că derulează o campanie de sterilizări gratuite pentru câinii de rasă comună, cu deţinător, în fiecare săptămână.

Programările se fac la numărul 0743 204 942, de luni până vineri, între orele 9:00 – 16:00.

Câinii pot fi programaţi la:

– clinica veterinară Vet4Life, str. Matei Voievod nr. 55, Sector 2;

– clinica veterinară mobilă Hands & Paws Vet, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni al Primăriei Capitalei din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5, la data de 28 martie.

“Sterilizarea şi microciparea câinilor de rasă comună este o obligaţie legală a deţinătorilor acestora. Nerespectarea legii atrage sancţiuni, iar amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei”, menţionează ASPA.

Pe 10 martie, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor informa că în primele zece zile ale lunii au fost ridicaţi de pe domeniul public 61 de câini, dintre care 31 de pui.