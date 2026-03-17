Salonul Felin Internaţional SofistiCAT se desfăşoară în acest weekend, la Sala Palatului din Capitală, transmite Agerpres. Potrivit organizatorilor, pe 21 şi 22 martie, Capitala devine scena primei mari competiţii feline a anului din sud-estul Europei.

La Salonul Felin Internaţional SofistiCAT, unele dintre cele mai spectaculoase pisici din Europa vor intra în competiţie pentru titlurile supreme ale expoziţiei, alături de vedetele României din acest an, se arată într-un comunicat de presă.

Printre vedetele competiţiei se află Kira Kiralina, o pisică British Shorthair blue, poreclită de admiratori “ursoaica albastră din Bucovina”, campioană mondială în 2025 şi campioană europeană în 2026, dar şi Nexus, un motănel British Shorthair Silver, care este campion european FIFe 2025 şi campion al Ţărilor Baltice 2025. Cea mai emoţionantă poveste vine de la Duracell. Cândva o pisică fără stăpân, luptând pentru supravieţuire pe străzile din Iaşi, Duracell a devenit astăzi campioană europeană, după ce a cucerit luna trecută cel mai înalt podium la Campionatul European Felin de la Graz (Austria), informează organizatorii.

În cadrul evenimentului, vizitatorii vor putea descoperi şi pisici salvate care îşi caută o familie, iar cei care doresc pot face chiar primul pas către adopţie.

Salonul SofistiCAT va găzdui şi un moment important pentru lumea felinologiei europene: examenul de definitivat pentru arbitru FIFe, susţinut de George Dorgiakis, preşedintele Felis Greece.

Examenul reprezintă una dintre cele mai exigente etape din formarea unui arbitru internaţional, unde cunoaşterea aprofundată a raselor, înţelegerea psihologiei comportamentului felin şi abilităţile de comunicare sunt puse la încercare în faţa unor specialişti de top ai felinologiei mondiale, precizează sursa citată.

Campioane mondiale și europene, la SofistiCAT

La Salonul Felin Internaţional SofistiCAT, publicul va putea urmări întrecerea dintre zeci de rase spectaculoase de pisici, campioane europene şi mondiale, precum şi finalele competiţiei, unde sunt desemnate cele mai frumoase pisici ale expoziţiei.

”Pentru două zile, Sala Palatului devine capitala europeană a pisicilor de rasă, într-un weekend în care eleganţa, misterul şi frumuseţea pisicilor transformă competiţia într-un adevărat spectacol al felinologiei europene”, transmit organizatorii.