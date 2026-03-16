Proprietara unui pet-shop din China a avut parte de o surpriză destul de mare atunci când a găsit lăsată în fața magazinului o pisică, un bilet și câțiva bani. Povestea emoționantă a devenit virală pe internet.

O pisică a fost lăsată în fața magazinului cu un bilet și bani

Totul s-a întâmplat în provincia Yunnan, în sud-vestul China, unde proprietara unui magazin dedicat animalelor de companie a găsit o cușcă de transport lăsată în fața pet-shop-ului. Nu mică i-a fost mirarea când din interiorul cuștii a auzit mieunatul unei pisici. Când s-a uitat în interior, a găsit o pisică tigrată și mai multe pachete de mâncare pentru pisici.

Inițial, femeia a crezut că pisica a fost abandonată de stăpânul său iresponsabil, însă adevărul urma să iasă la iveală curând. Sub pisică se afla un bilet scris de mână, dar și o mică sumă de bani. Mesajul prezenta faptul că stăpânul pisicii este un bătrân ce urma să fie operat, astfel că nu mai putea avea grijă de companionul său blănos.

De asemenea, în bilet erau menționate și câteva detalii despre pisică. Felina se numește Laibao, care în chineză se traduce prin „comoara care vine”, are patru ani, este sterilizată și are un temperament blând și afectuos. De asemenea, suma de bani lăsată alături de animal reprezintă un mic semn de recunoștință pentru persoana care urma să o ia în grijă.

Pisica a fost adoptată chiar de proprietara magazinului

Proprietara magazinului a mărturisit că a fost profund emoționată când a citit mesajul. Ea a decis să ia pisica acasă, însă nu înainte de a o duce la veterinar, unde a și descoperit că felina este perfect sănătoasă. Femeia a încercat să afle cine este proprietarul pisicii, accesând imaginile de pe camerele de supraveghere. A și mers la mai multe spitale pentru a găsi informații despre bărbat, însă fără succes.

În speranța că totuși bătrânul ar putea să o vadă pe internet pe Laibao, proprietara magazinului a postat imagini cu pisica pe rețelele sociale. A și transmis un mesaj prin care anunță că felina este în siguranță, este hrănită și bine îngrijită. Femeia a adăugat că dacă bătrânul se recuperează după operație, va putea veni oricând să-și vadă animalul de companie.

Povestea a devenit rapid virală pe internet, mulți utilizatori fiind impresionați de gestul bărbatului.

