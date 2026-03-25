Miau Cafe are o veste minunată pentru iubitorii de animale și clienții săi. Prima cafenenea cu pisici din România se va redeschide într-o altă locație, la mai bine de două săptămâni de când a trebuit să plece de la adresa Între Gârle din Sectorul 4 al Capitalei.

Povestea Miau Cafe merge mai departe într-o nouă casă

Înainte de închidere, la finalul lunii februarie, Miau Cafe a organizat un târg caritabil și un eveniment de adopții, scopul fiind găsirea unor familii sau soluții de foster pentru pisicile găzduite. Apelul a avut ecou, iar multe dintre animale au fost deja adoptate sau plasate temporar în foster. Totuși, nu toate și-au găsit încă un cămin definitiv

În data de 15 martie, reprezentanții cafenelei au predat cheile fostei locații, încheind o perioadă de 10 ani în care spațiul a fost atât cafenea, cât și un refugiu pentru zeci de pisici abandonate.

Prima cafenea cu pisici din România se redeschide în curând

După săptămâni de incertitudine și căutări intense, echipa a reușit să găsească un nou spațiu. Acesta este descris ca fiind „mai frumos, mai luminos și mult mai potrivit pentru tot ce înseamnă Miau”. Deși nu a fost anunțată încă o dată oficială pentru redeschidere, pregătirile sunt în plină desfășurare. Noul spațiu trebuie amenajat, autorizat și adaptat pentru activitatea cafenelei și a ONG-ului asociat.

Unele pisici se vor muta în noua locație și continuă să fie disponibile pentru adopție. Printre ele se numără Yumi, Diega, Lana, George, Ron și „Vacile”. Altele sunt încă în foster sau în grija echipei, așteptând momentul în care își vor găsi familiile potrivite.

Anunțul făcut de Miau Cafe

„Dragii noștri, au trecut 17 zile de când am închis ușa cafenelei și, să fim sinceri, au fost cele mai intense zile din viața noastră. Am relocat pisicile, am renovat, am scos plasele, am acoperit toate desenele de pe pereți lăsând în urmă o casa goala care cândva a fost plină de suflete

Pe 15 martie am predat cheile și am încheiat socotelile cu locația din str între gârle 7, casa pisicilor de aproape 10 ani… A fost un amestec de emoții, oboseală și multă muncă, dar nu am fost singuri! Mulțumim din tot sufletul……familiei noastre, prietenilor și voluntarelor minunate care au sărit în ajutor fără să stea pe gânduri. Fără voi, pur și simplu nu am fi reușit să terminăm totul la timp. Sunteți eroii noștri (și ai pisicilor)!

Avem și o veste bună, pe care vrem sa o împărtășim cu voi. Povestea Miau merge mai departe Intr-o noua casă. Am avut mare noroc sa găsim ceea ce căutam în ultimul moment, când nici nu mai speram… Este un spațiu mai frumos, mai luminos și mult mai potrivit pentru tot ce înseamnă Miau. Va mai dura puțin până când vom redeschide pentru că avem de amenajat, pus la punct autorizațiile și ONG -ul Miau, dar promitem că merită așteptarea.

Apel la adopții

Știm că vă este dor de ele, așa că iată un mic update despre pisicile rămase. Humus, Falafel, Ciquita și Gigi sunt la noi acasă,răsfățați și iubiți, fiind alături de noi de atâția ani. Yumi, Diega, Lana, George, Ron, Vacile sunt primii locatari ai noii locații și așteaptă în continuare să fie adoptați. Mai avem câteva pisici și în foster (Mora Perla, Camelia, Gordi ,Piticul) la niste oameni minunați și răbdători, cărora le mulțumim din tot sufletul. Am avut niște adopții absolut superbe în perioada asta, care ne umplu inimile de bucurie și abia așteptăm să vă povestim despre ele în zilele următoare. Vă mulțumim enorm pentru că ne sunteți alături. Ne revedem curând cu detalii și poze din noua căsuța”, a anunțat Miau Cafe pe pagina de Facebook.

Vezi și EXCLUSIV | Miau Cafe, evacuată și dată în judecată. Adevărul despre conflictul cu proprietarul și planurile disperate pentru salvarea pisicilor: „Ne-a zis să plecăm acum, este foarte greu pentru noi” (FOTO + VIDEO)