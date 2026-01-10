Cioban de 42 de ani, căutat de pompieri și câine de serviciu, găsit mort în albia unui râu din Dâmbovița. S-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Un cioban în vârstă de 42 de ani, dat dispărut, a fost găsit mort în albia râului Cricovul Dulce, în cauză fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, a anunţat sâmbătă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, potrivit Agerpres.

Final tragic pentru un cioban de 42 de ani

“La data de 9 ianuarie a.c., în jurul orei 11:00, poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Butimanu au fost sesizaţi de o persoană cu privire la faptul că un bărbat, de 42 de ani, care lucra la o stână din afara localităţii Ungureni, a dispărut.

Căutat de pompieri și câine de serviciu

Astfel, poliţiştii, împreună cu un câine de serviciu, dar şi cu pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, au procedat la căutarea bărbatului în zona stânii, precum şi în zona râului Cricovul Dulce, fiind identificat în apă. Din nefericire, echipajele medicale au constatat decesul bărbatului”, a transmis IPJ.

Nu au fost identificate urme de violenţă sau alte leziuni pe corpul bărbatului, a arătat Poliţia. Cadavrul a fost ridicat de Serviciul de Medicină Legală Dâmboviţa, în vederea efectuării necropsiei.

