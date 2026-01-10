Reguli esențiale pentru a călători cu animalele de companie în străinătate

Călătoriile sau relocările internaționale cu animalele de companie implică mai mult decât să le pui în transport. Qian Huang, Manager de Daune Internaționale la compania de asigurări William Russell, a analizat regulile privind mutarea animalelor de companie în destinații populare și dezvăluie tot ce trebuie să știi înainte să îți iei animăluțul în străinătate, notează Dogs Today.

Microciparea animalului de companie

Microciparea este unul dintre primii pași pe care trebuie să îi faci înainte de a călători cu animalul tău și, de obicei, este obligatorie. Țări precum Spania, Portugalia, Italia, Franța și Germania cer un microcip conform standardului ISO, care trebuie implantat înainte de vaccinul antirabic pentru a fi valid.

Canada este singura destinație populară pentru expați unde microciparea nu este obligatorie, însă autoritățile o recomandă cu tărie pentru a evita probleme la vamă sau în cazul pierderii animalului.

Vaccinările

Asigurarea că animalul tău este vaccinat este un alt pas esențial înainte de călătorie, mai ales împotriva rabiei. Cu excepția Statelor Unite, toate țările analizate cer dovada vaccinării antirabice.

În majoritatea țărilor europene, vaccinul antirabic trebuie administrat după microcipare și cu cel puțin 21 de zile înainte de călătorie. Australia și Noua Zeelandă cer nu doar vaccinul antirabic, ci adesea și teste de sânge (rabies titre) și respectarea unor termene stricte de sănătate.

Certificate de sănătate și pașapoarte pentru animale

Fiecare țară cere documente oficiale care atestă starea de sănătate a animalului. Acestea confirmă microciparea, vaccinările și starea generală de sănătate a animalului.

Pașaportul pentru animale sau certificatul de sănătate este indispensabil pentru a evita problemele la vamă.

Reguli de carantină

Majoritatea destinațiilor din Europa, America de Nord și Emiratele Arabe Unite nu impun carantină dacă toate documentele și vaccinările sunt în regulă.

Totuși, dacă călătorești în Australia sau Noua Zeelandă, animalele trebuie să petreacă cel puțin 10 zile în carantină la sosire.

Restricții privind rasele

Când vrei să te relochezi cu animăluțul tău, ține cont că multe țări au restricții pentru anumite rase de câini considerate periculoase sau cu risc ridicat.

Țări precum Spania, Portugalia, Franța, SUA și Emiratele Arabe Unite au liste cu rase restricționate și pot cere botnițe, înregistrare sau permise speciale.

Restricțiile pot varia și de la o regiune la alta, așa că este important să verifici regulamentele locale pentru orașul sau zona în care te muți. Țări precum Suedia și Malta nu impun restricții pentru rasele importate.

Primii pași înainte de plecare

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să vizitezi medicul veterinar. El poate administra vaccinurile, microciparea și te poate ajuta să pregătești actele necesare.

De asemenea, verifică la ambasada țării de destinație care sunt documentele oficiale pentru a importa legal animalul.

Important: Asigură-te că toate documentele sunt completate și trimise înainte de data călătoriei. Dacă nu respecți regulile, animalul poate fi refuzat la frontieră, pus în carantină sau poți fi amendat.