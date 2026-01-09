Zborurile cu animale de companie devin mai simple și mai confortabile datorită noii politici Air India, Paws on Board. Compania permite, în anumite condiții, ca pisicile și câinii de talie mică să călătorească în cabină, alături de stăpânii lor, iar procesul de rezervare și documentație a fost simplificat semnificativ.

Animalele pot călători în cabină

Una dintre cele mai importante schimbări este opțiunea pentru animalele de până la 10 kg, cu tot cu transportor, să stea în cabină, în clasa economică. Acest lucru elimină stresul separării și reduce necesitatea transportului în cala avionului, notează Outlook Traveler.

Există reguli clare pentru siguranță:

Animalele trebuie să aibă cel puțin 8 săptămâni și să fie sănătoase; nu sunt acceptate animale gestante, sedate sau bolnave.

Sunt permise maximum două animale per zbor în cabină, așezate pe locuri de tip culoar, pe ultimul rând, pentru supraveghere ușoară.

Transportorul trebuie să fie moale, bine ventilat, impermeabil , cu dimensiuni maxime de 43 x 25 x 23 cm . Cuștile rigide nu sunt permise în cabină, dar sunt obligatorii pentru bagajul de cală.

Această schimbare elimină una dintre cele mai mari bariere emoționale pentru cei care călătoresc cu animalele lor, mai ales în cazul mutărilor sau călătoriilor lungi.

Rezervarea și documentele necesare

Procesul de rezervare a fost simplificat:

Perioada de notificare în avans a fost redusă de la 72 la 48 de ore .

Stăpânii trebuie să contacteze serviciul de relații cu clienții sau biroul de rezervări și să trimită documente precum carnetul de vaccinări, certificatul medical „fit to fly” și permisele specifice destinației.

Pentru animalele mai mari:

10–32 kg : transport ca bagaj de cală în cuști rigide IATA

peste 32 kg : transport exclusiv cargo

Taxe și destinații

Air India permite transportul animalelor pe peste 80 de rute interne și internaționale, inclusiv Asia, Orientul Mijlociu, Europa și America de Nord. Tarifele sunt transparente:

În cabină : 7.500 INR (zbor intern), 140 USD (zbor internațional scurt), 160 USD (zbor internațional mediu)

Bagaj de cală : 16.000 INR (intern), 350 USD (internațional)

Taxele nu sunt rambursabile, dar procesul clarifică planificarea călătoriei.