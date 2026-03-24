Cel mai longeviv animal terestru din lume este o țestoasă uriașă pe nume Jonathan, care a ajuns la impresionanta vârstă de 194 de ani! Broasca aparține speciei Aldabra și trăiește pe Insula Saint Helena, un teritoriu britanic foarte izolat situat în sudul Oceanului Atlantic. Longevitatea sa extraordinară a atras atenția oamenilor de știință, dar și a numeroșilor turiști curioși.

Cea mai bătrână țestoasă din lume

Povestea gigantului Jonathan începe în secolul al XIX-lea. Broasca țestoasă a fost adusă pe Insula Saint Helena în anul 1882, fiind oferită cadou guvernatorului colonial britanic Sir William Grey-Wilson.

În momentul în care a ajuns pe insulă, Jonathan era deja matur, lucru care i-a determinat pe cercetători să estimeze că s-a născut în jurul anului 1832. Dacă estimarea este corectă, țestoasa a fost martoră la aproape două secole de evoluții istorice și transformări majore ale civilizației, potrivit Guinness World Records.

De-a lungul vieții sale de aproape două secole, Jonathan a „trăit” simbolic în timpul mandatelor a peste 40 de președinți ai Statelor Unite, a traversat două războaie mondiale și a asistat la apariția unor invenții care au schimbat radical lumea: automobilul, aviația și internetul. Din acest motiv, animalul este adesea descris ca o adevărată „arhivă vie” a istoriei moderne.

Cum arată viața lui Jonathan

În ciuda vârstei sale înaintate, țestoasa uriașă continuă să fie activă. Deși vederea i s-a deteriorat aproape complet și simțul mirosului este foarte slab, Jonathan continuă să se deplaseze prin habitatul său și să se bucure de viață.

Îngrijirea sa este atent supravegheată de medicii veterinari. Dieta țestoasei este atent controlată și include o varietate de legume, fructe și plante locale, toate adaptate nevoilor sale nutriționale.

Care este secretul longevității sale

Longevitatea lui Jonathan este influențată de mai mulți factori. În primul rând, țestoasele uriașe au un metabolism foarte lent, ceea ce le permite să îmbătrânească mult mai încet decât majoritatea animalelor. În plus, animalul trăiește într-un habitat stabil și protejat pe Insula Saint Helena, unde nu există prădători naturali care să îi pună viața în pericol.

În prezent, Jonathan este o atracție turistică pentru Insula Saint Helena și un subiect important de studiu pentru cercetători. Povestea sa oferă indicii valoroase despre mecanismele longevității și modul în care condițiile de viață și îngrijirea influențează durata de viață a unui organism.

