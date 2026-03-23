„Cat Parents” se pregătește să ajungă pe Steam și arată ca un adevărat vis devenit realitate pentru iubitorii de animale. Acest simulator le oferă jucătorilor șansa de a salva pisici abandonate de pe străzi și de a le construi un refugiu personalizat, de la zero.

Vei avea misiunea de a câștiga încrederea fiecărei pisici prin grijă și atenție, iar la final vei decide dacă îi găsești o familie definitivă sau dacă o păstrezi în propriul adăpost. Jocul poate fi experimentat atât solo, cât și alături de prieteni, într-un mod cooperativ în care fiecare contribuie la oferirea unei a doua șanse pentru cât mai multe feline.

„Cat Parents”: Un simulator relaxant pentru iubitorii de animale

„Cat Parents”, un simulator complet dedicat fanilor pisicilor și celor care vor să ajute animale fără stăpân, pare genul de evadare relaxantă de care avem nevoie. Jocurile video au fost mereu o metodă bună de a ne deconecta, iar acesta combină perfect dragostea pentru animale cu elemente inspirate din titluri precum Animal Crossing și dorința de relaxare.

În acest joc, vei salva și îngriji pisici, vei construi refugiul ideal și vei ajuta aceste suflete să își găsească familii iubitoare. Într-o perioadă în care realitatea poate părea apăsătoare, „Cat Parents” oferă exact acel moment de respiro pe care nu știai că îl cauți.

O mulțime de activități și pisici adorabile

Desigur, nu putea lipsi un element esențial: pisici adorabile! Vei avea de salvat numeroase feline, de îngrijit, de spălat și de hrănit. Activitățile nu lipsesc, iar dacă experiența virtuală seamănă cât de cât cu cea reală, vei avea mereu ceva de făcut în adăpostul tău, notează Cheezburger.

Când nu ai grijă de pisicile deja salvate, pornești în misiuni pentru a ajuta altele noi. Le vei găsi în cele mai neașteptate locuri, de la tomberoane până la spații înguste sau periculoase. Iar odată ce ai deja câteva în grijă, încă una sau două nu mai par deloc o provocare.

Construiește propriul paradis pentru pisici

Jocul reușește să redea fidel întreaga lume a salvării animalelor. Nu te limitezi doar la a salva pisici fără stăpân. Înveți să le îngrijești corect, să le tratezi problemele de sănătate, să le hrănești și să le oferi siguranță. În plus, îți creezi propriul refugiu, un spațiu personalizat inspirat din jocuri precum Animal Crossing sau Stardew Valley.

Unul dintre cele mai emoționante aspecte este procesul de adopție. Nu păstrezi toate pisicile salvate, ci alegi cu grijă familiile potrivite și le oferi șansa la o viață fericită într-un cămin iubitor.

Pentru mulți dintre noi, ideea de a avea un adevărat paradis al pisicilor a fost un vis din copilărie. „Cat Parents” transformă acest vis în realitate. Îți poți imagina o casă plină de ansambluri de joacă, trasee pe pereți și jucării pentru fiecare pisică? Tocmai acest nivel de personalizare face experiența atât de relaxantă și captivantă.