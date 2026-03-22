Dacă un stil de viață dinamic, află că există mai multe rase de pisici pe care nu le sperie schimbările, cum ar fi o mutare sau un nou membru în familie.

Top rase de pisici pe care nu le sperie schimbările

Schimbarea locuinței, redecorarea, apariția unui nou membru în familie ar putea fi stresante pentru o pisică. Unele rase însă sunt mult mai adaptabile și nu se sperie prea ușor de schimbări oricât de radicale ar fi.

Potrivit unui articol publicat de World Animal Foundation, aceste pisici nu doar tolerează schimbările, ci le abordează cu o combinație de curiozitate și încredere, fără reacții de panică sau comportamente de stres.

Specialiștii explică faptul că adaptabilitatea ține de temperament: pisicile echilibrate, sociabile și atașate de stăpâni tind să se simtă în siguranță chiar și în medii noi. Printre rasele care gestionează cel mai bine schimbările se numără:

Ragdoll – cunoscută pentru natura sa extrem de calmă și atașamentul față de oameni. Această rasă rămâne relaxată chiar și atunci când mediul se schimbă, preferând să observe și să se adapteze treptat.

American Shorthair – o pisică echilibrată și încrezătoare, care se adaptează ușor atât în apartamente, cât și în case aglomerate, fără reacții exagerate.

Scottish Fold – recunoscută pentru temperamentul blând și comportamentul calm, fiind mai puțin predispusă la stres în situații noi.

Maine Coon – una dintre cele mai sociabile rase, supranumită „gigantul blând”, care își păstrează calmul chiar și în medii dinamice.

Burmese – afectuoasă și orientată către oameni, ceea ce o ajută să se simtă în siguranță chiar și atunci când apar schimbări.

Exotic Shorthair – o rasă liniștită, care preferă confortul și se adaptează fără stres major la noi rutine.

Toate aceste pisici au în comun o trăsătură esențială care le ferește de stres. În loc să reacționeze prin frică sau retragere, ele aleg să exploreze atent și treptat ceea ce este nou. Mai mult, ele se bazează pe încrederea pe care o are în stăpânul său.

