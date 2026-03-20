Există câteva rase de pisici care nu sar pe mobilă și nu apreciază înălțimile ori haosul. Aceste feline vor sta liniștite cu tine pe canapea, iar tu nu te vei teme că îți va ataca dulapurile și rafturile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Top rase de pisici care nu sar pe mobilă

Unele rase de pisici preferă un stil de viață mai liniștit, la nivelul solului. Evită să provoace haos, să sară sau să se cațăre, fiind foarte potrivite pentru persoane calme.

Potrivit unui articol recent publicat de World Animal Foundation, există mai multe rase de pisici cunoscute pentru faptul că sar rar pe mobilier, fiind ideale pentru locuințe ordonate sau pentru familii care își doresc un companion calm.

Printre acestea se numără pisicile din rasa Persană. Ele sunt recunoscute pentru natura lor relaxată și preferința pentru odihnă în locul activităților energice. La fel, British Shorthair este apreciată pentru temperamentul echilibrat și tendința de a evita mișcările bruște sau explorările la înălțime.

Ragdoll, o rasă extrem de afectuoasă, dar cu un nivel moderat de energie, preferă interacțiunile blânde și apropierea de oameni, în timp ce Exotic Shorthair, similară cu Persana, are un comportament calm și previzibil. Pe listă se regăsesc și Scottish Fold, cunoscută pentru personalitatea sa liniștită și adaptabilă, dar și Selkirk Rex, o rasă care preferă joaca moderată și momentele de relaxare în detrimentul activităților intense.

Specialiștii explică faptul că aceste rase au, în general, o structură corporală mai robustă și un nivel de energie mai scăzut, ceea ce le face mai puțin interesate de sărituri sau cățărat. În plus, ele sunt adesea descrise ca fiind afectuoase, ușor de întreținut și potrivite pentru viața de apartament.

Totuși, experții atrag atenția că fiecare pisică are o personalitate proprie, iar comportamentul poate varia în funcție de mediu, educație și nivelul de stimulare oferit de stăpân.

