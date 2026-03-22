O tânără de 20 de ani, din India, s-a sinucis la scurt timp după ce i-a murit pisica. Fata nu a putut suporta durerea pierderii prietenei sale necuvântătoare, astfel că și-a pus capăt zilelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O tânără de 20 de ani s-a sinucis după ce i-a murit pisica

Himabindu, o studentă în vârstă de 20 de ani, din Hyderabad, și-a pierdut viața după ce nu a reușit să facă față emoțional morții pisicii sale, pe care o crescuse timp de aproximativ doi ani, potrivit ndtv.com.

Potrivit poliției, animalul a murit brusc, iar tânăra a fost profund afectată de pierdere. În urma acestui șoc emoțional, aceasta a recurs la un gest extrem în locuința familiei din zona Badangpet. Familia a intervenit rapid, iar autoritățile ajunse la fața locului au transportat-o la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva fetei viața.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Reprezentanții poliției au confirmat că tânăra era foarte atașată de animalul său de companie, iar moartea acestuia a avut un impact emoțional puternic asupra ei.

„Himabindu și-a sinucis consumând otravă, în urma morții subite a pisicii sale adoptate, ieri. Cadavrul a fost trimis la autopsie și predat părinților ei”, a declarat Shankar Kumar, inspectorul secției de poliție din Meerpet.

Cazul scoate în evidență legătura profundă dintre oameni și animalele lor, dar și vulnerabilitatea emoțională care poate apărea în urma unor astfel de pierderi. Specialiștii atrag atenția că durerea provocată de pierderea unui animal poate fi intensă, chiar egală cu cea a pierderii unei persoane dragi, și că sprijinul familiei sau al unui expert este esențial în astfel de momente.

