Câinele schioarei Lindsey Vonn, Leo, a murit a doua zi după ce americanca a fost victima unei căzături grave în timpul probei feminine de coborâre din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, informează Reuters, citată de Agerpres.

Vonn, în vârstă de 41 de ani, a suferit o fractură complexă la picior după ce a lovit o poartă și a căzut, la doar 13 secunde după start. Ea a fost transportată cu elicopterul la spital, fiind supusă ulterior unei serii de intervenții chirurgicale, înainte de a se întoarce în SUA, unde o așteaptă alte operații.

Într-o postare pe Instagram, Vonn i-a adus un omagiu lui Leo, în vârstă de 13 ani, despre care a spus că fusese recent diagnosticat cu cancer pulmonar.

‘Au fost niște zile incredibil de grele. Probabil că cele mai grele din viața mea. Încă nu am acceptat că a plecat. Fusese recent diagnosticat cu cancer pulmonar, dar acum inima sa a cedat. Avea dureri și corpul său nu mai putea ține pasul cu mintea sa puternică’, a scris americanca.’În timp ce stăteam pe patul de spital, a doua zi după căzătura mea, ne-am luat rămas bun de la băiatul meu cel mare. Am pierdut atât de multe lucruri care au însemnat ceva pentru mine într-un timp atât de scurt. Nu-mi vine să cred’, a adăugat ea.

‘Nu va mai exista niciodată un alt Leo. El va fi mereu prima mea iubire. Voi efectua o altă operație astăzi. Mă voi gândi la el când voi închide ochii. Te voi iubi pentru totdeauna, băiatul meu mare’, a mai scris Lindsey Vonn.

