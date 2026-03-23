Tot mai mulți stăpâni de animale de companie apelează la inteligența artificială pentru a-și găsi prietenii pierduți, iar rezultatele sunt impresionante. Deși tehnologia stârnește controverse în multe domenii, în acest caz pare să ofere un sprijin real și emoționant pentru familiile afectate, notează The Washington Post.

Stăpânii își găsesc animalele pierdute cu ajutorul AI

Ivelis Alday ajunsese să creadă că nu își va mai vedea niciodată câinele. Sweetie, metisul ei de Shih Tzu și Maltez, dispăruse fără urmă după ce fugise din casa sa din sudul Californiei. Aproape două luni, femeia a lipit afișe, a verificat constant rețelele sociale și a sperat la un semn. Nu a venit nimic.

Apoi, într-o dimineață de ianuarie, a primit un e-mail neașteptat: un serviciu bazat pe inteligență artificială îi trimisese o fotografie cu un câine aflat într-un adăpost. Alday a recunoscut pe loc trăsăturile familiare: nările inelare și blana neagră a lui Sweetie. Reacția ei a fost explozivă: a început să țipe de bucurie, spre surprinderea vecinilor. După săptămâni de incertitudine, speranța revenise.

„Am strâns-o în brațe”, a spus Alday printre lacrimi. „Și de atunci, bucuria s-a întors în viața mea”.

Potrivit organizațiilor pentru protecția animalelor, unul din trei animale de companie dispare la un moment dat în viață. De-a lungul timpului, tehnologia a evoluat pentru a ajuta la recuperarea lor: microcipurile, zgărzile GPS, rețelele sociale sau camerele termice au devenit instrumente utile. Acum, inteligența artificială duce aceste eforturi la un nou nivel.

Sistemele moderne funcționează simplu: proprietarii încarcă fotografii ale animalelor dispărute într-o bază de date, iar algoritmii analizează trăsături precum structura feței, modelul blănii sau forma urechilor. Acestea sunt comparate cu imagini ale animalelor fără stăpân observate în diferite locuri sau ajunse în adăposturi. Chiar dacă animalele arată diferit după o perioadă petrecută pe străzi, tehnologia reușește adesea să identifice potriviri corecte.

Revederi emoționante datorate tehnologiei

Un exemplu similar este cazul lui Juliette Gonzalez, care și-a pierdut câinele Sandy, o metisă de pitbull oarbă, în timpul unei furtuni. Fără microcip și în vârstă de 13 ani, șansele păreau reduse. După ce a încărcat o fotografie în sistem, inteligența artificială a găsit o potrivire într-un adăpost. Deși mai slabă și schimbată, Sandy a fost recunoscută după un detaliu unic: liniile de pe limbă. După 33 de zile, cele două s-au reunit, iar momentul a fost copleșitor.

Și pentru Amé-Leigh Price, tehnologia a însemnat un „miracol de Crăciun”. Pisica familiei, Lucy, dispăruse fără urmă. După ce a încărcat o fotografie, a primit un rezultat în doar 12 ore. Pisica fusese transportată accidental sub capota unei mașini până la un centru comercial din apropiere. Reîntâlnirea a avut loc chiar în aceeași zi.

Instrument care completează metodele clasice

Un alt caz este cel al lui Michael Bown, care și-a pierdut câinele, Millie, pe străzile din Manhattan. Deși animalul avea microcip, acesta nu fusese încă înregistrat. Cu ajutorul AI-ului, Millie a fost identificată la o clinică veterinară după ce fusese lovită de o mașină. S-au revăzut la doar 15 ore de la dispariție.

Organizațiile pentru protecția animalelor subliniază că inteligența artificială nu trebuie să înlocuiască metodele clasice, precum microciparea, ci să le completeze.