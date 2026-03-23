Tragedie în Statele Unite ale Americii! Jurnalista Jessi Pierce, cei trei copii ai săi și câinele familiei au murit într-un incendiu. Evenimentul a șocat comunitatea locală și lumea hocheiului nord-american, care deplâng pierderea celor patru vieți, potrivit Mediafax.

Jessi Pierce, o jurnalistă americană în vârstă de 37 de ani care relata despre hocheiul pe gheață, a murit împreună cu cei trei copii ai săi și câinele într-un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață. Jurnalista transmitea despre activitatea echipei Minnesota Wild, o formație profesionistă de hochei din orașul Saint Paul, care evoluează în National Hockey League (NHL), principala ligă de hochei din America de Nord.

Incendiul, observat de vecini

Potrivit autorităților, citate de Associated Press, incendiul a avut loc în localitatea White Bear Lake, o suburbie a orașului Saint Paul, în statul american Minnesota.

Vecinii au fost cei care au sunat la serviciul de urgență 911, după ce au văzut flăcări ieșind prin acoperișul casei. La sosirea pompierilor, locuința era deja cuprinsă de foc.

În interiorul locuinței, echipele de intervenție au găsit un adult, trei copii și un câine, toți fără viață. Cauza incendiului este în continuare investigată.

„Inimile noastre sunt alături de toți cei afectați de această tragedie. Cerem comunității să se sprijine reciproc în aceste momente dificile”, a transmis șeful pompierilor din White Bear Lake, Greg Peterson.

NHL: Ne va lipsi enorm

Deși autoritățile nu au făcut publice imediat identitățile victimelor, moartea jurnalistei a fost confirmată de reprezentanții NHL.

„Întreaga echipă editorială a Ligii Naționale de Hochei este devastată și profund îndurerată de pierderea lui Jessi și a copiilor ei”, a transmis Bill Price, vicepreședinte și redactor-șef al site-ului oficial al ligii.

„Dragostea ei pentru familie și pentru hochei era evidentă în energia și pasiunea pe care le aducea în munca sa. Era o adevărată bucurie să lucrezi cu ea. Ne va lipsi enorm”.

Minnesota Wild, în doliu

Și clubul Minnesota Wild, echipa despre care scria frecvent, a transmis un mesaj public. „Jessi a fost o persoană caldă și empatică, care ținea enorm la familia sa și la cei din jur. A fost un ambasador al hocheiului în perioada în care a relatat despre Wild și NHL”, au spus reprezentanții echipei.

Statul Minnesota este considerat unul dintre centrele tradiționale ale hocheiului din Statele Unite, sport extrem de popular în regiune, iar Minnesota Wild are o bază importantă de fani încă de la înființarea sa, în anul 2000.