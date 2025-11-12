Doi fraţi din Vaslui au fost reţinuţi de poliţişti după ce au legat un câine de căruţă şi l-au târât pe drum

Doi fraţi, cu vârste de 16 şi 25 de ani, din comuna Iveşti, au fost reţinuţi de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui după ce au rănit un câine pe care l-au legat de osia unei căruţe şi l-au târât mai mulţi metri, potrivit Agerpres.

Câine legat de căruță și târât mai mulți metri de doi frați din Vaslui

“Poliţiştii au stabilit că bărbaţii cercetaţi ar fi legat un exemplar canin, rasă comună, de osia din spate a unui atelaj hipo şi s-ar fi deplasat astfel pe drumul public din comuna Iveşti, târând exemplarul canin pe partea carosabilă, acţiuni prin care i-ar fi produs leziuni în zona capului şi a membrului stâng posterior. Exemplarul canin a primit îngrijiri medicale, ulterior fiind plasat într-un adăpost public din comuna Iveşti.

Ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui au luat faţă de cele două persoane măsura reţinerii, pe o perioadă de 24 de ore. Acestea urmează a fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea dispunerii unor măsuri preventive”, au anunțat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

Oamenii legii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a celor doi tineri, pentru infracţiunea de rănirea cu intenţie a animalelor.

