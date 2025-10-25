Doi urși panda giganți, vedetele Franței, se întorc definitiv în China după 13 ani, din cauza problemelor de sănătate. Puii lor gemeni rămân la grădina zoologică din Beauval

După 13 ani petrecuți în Franța, doi panda giganți, Huan Huan și Yuan Zi, se pregătesc să se întoarcă în China luna viitoare, lăsând în urmă puii lor gemeni născuţi în timpul şederii. Decizia vine ca urmare a problemelor de sănătate ale femelei Huan Huan, care suferă de afecțiuni renale, iar călătoria reprezintă ultima lor șansă de a se întoarce în țara natală.

Panda giganți Huan Huan și Yuan Zi se întorc în China

Pentru îngrijitoarea Delphine Pouvreau, despărțirea va fi extrem de emoționantă. Ea a fost alături de perechea de panda încă de la sosirea animalelor în 2012, formând o legătură puternică.

„Sunt animale speciale”, a declarat Pouvreau pentru Reuters, înainte ca panda să intre în carantină în vederea călătoriei, adăugând că a format un ataşament puternic cu animalele încă de la început: „Vom avea grijă de ei în fiecare zi şi, mai presus de toate, ne vom asigura că sunt bine în această perioadă… Şi bineînţeles vom profita la maximum de timpul petrecut cu ei înainte de plecare”.

Huan Huan și Yuan Zi au stat 13 ani la o grădină zoologică din Franța

În septembrie, grădina zoologică, situată la 250 de kilometri sud de Paris, a anunţat că perechea de panda va pleca la finalul lunii noiembrie din cauza afecţiunii renale a lui Huan Huan. Va fi ultima lor şansă de a face această călătorie, a transmis grădina zoo.

Huan Huan şi Yuan Zi, în vârstă de 17 ani, au fost împrumutaţi Franţei de China în 2012, sosirea lor fiind apreciată ca un semn de ameliorare a relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări. În timpul şederii în Franţa, perechea de panda a făcut gemeni, care vor rămâne la Beauval.

Animalele au gemeni

În anii petrecuți la grădina zoologică Beauval, situată la 250 de kilometri sud de Paris, Huan Huan și Yuan Zi au devenit adevărate vedete, atrăgând milioane de vizitatori. Momentul culminant al șederii lor a fost nașterea puilor, un eveniment rar și extrem de valoros pentru programele internaționale de conservare a speciei panda uriaș.

„Am fost martora procesului de reproducere, care este un moment foarte important – naşterea primului pui de panda în Franţa. Este foarte emoţionant pentru că un pui de panda este foarte mic la naştere, are între 100 şi 140 de grame”, a spus Pouvreau.

Ana Maury, directoarea de marketing a grădinii zoologice, a precizat că se poartă deja discuţii pentru aducerea altor panda din China: „În China, panda sunt consideraţi o comoară naţională, aşa că împrumutul lor unor alte ţări este un semn de mare încredere. Ambasadorii chinezi vin aici în prima lor vizită oficială şi fiecare preşedinte francez a venit la Beauval ca să-i vadă pe panda. Sunt un simbol puternic al relaţiilor Franţa-China”.

