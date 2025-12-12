O tonă și jumătate de mâncare, în valoare de 20.000 de lei, a fost donată adăposturilor ASPA Bragadiru și Mihăilești. Donația a fost posibilă datorită platformei de livrare a cumpărăturilor Bringo România.

Donații înainte de sărbători

Aplicația are un program prin care clienții sunt recompensați cu puncte de loialitate, pe care mai apoi le pot dona pentru a susține diferite cauze sociale. Astfel, o tonă și jumătate de mâncare a ajuns în adăposturi, unde trăiesc acum 2.300 de câini.

„Fiecare donație se alătură eforturilor noastre de a asigura îngrijirea lor și contribuie la confortul și bunăstarea sufletelor care nu au, încă, o familie”, au precizat reprezentanții ASPA într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Donația vine înaintea sărbătorilor de iarnă, în timp ce adăpostul desfășoară o campanie de adopție a câinilor fără stăpân, „Acasă, de Crăciun”.

