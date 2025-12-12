STIRI

Donație uriașă pentru câinii din adăposturi: 2.300 de suflete primesc 1,5 tone de hrană înainte de Crăciun (FOTO)

Catinca Andrușcă 12 decembrie 0 comentarii
Saci cu hrană pentru câini Sursa foto: ASPA București

O tonă și jumătate de mâncare, în valoare de 20.000 de lei, a fost donată adăposturilor ASPA Bragadiru și Mihăilești. Donația a fost posibilă datorită platformei de livrare a cumpărăturilor Bringo România.

Donații înainte de sărbători

Aplicația are un program prin care clienții sunt recompensați cu puncte de loialitate, pe care mai apoi le pot dona pentru a susține diferite cauze sociale. Astfel, o tonă și jumătate de mâncare a ajuns în adăposturi, unde trăiesc acum 2.300 de câini.

„Fiecare donație se alătură eforturilor noastre de a asigura îngrijirea lor și contribuie la confortul și bunăstarea sufletelor care nu au, încă, o familie”, au precizat reprezentanții ASPA într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Donația vine înaintea sărbătorilor de iarnă, în timp ce adăpostul desfășoară o campanie de adopție a câinilor fără stăpân, „Acasă, de Crăciun”.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: ASPA București

