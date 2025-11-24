Dosar penal pentru bărbatul ai cărui câini au muşcat un cetăţean în faţa Palatului de Justiţie din Alba Iulia

Poliţia s-a sesizat din oficiu în cazul bărbatului ai cărui câini au muşcat, luni, un cetăţean în faţa Palatului de Justiţie din Alba Iulia, clădire în care se află Curtea de Apel Alba Iulia şi Instituţia Prefectului Alba, pe numele acestuia fiind întocmit dosar penal, potrivit Agerpres.

Poliția a luat măsuri împotriva bărbatului ai cărui câini au muşcat un cetăţean în faţa Palatului de Justiţie din Alba Iulia

“La data de 24 noiembrie 2025, poliţiştii de ordine publică din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani, din Alba Iulia, a fost victima unei infracţiuni. Din cercetările efectuate, a reieşit că, la aceeaşi dată, în jurul orei 11:30, bărbatul, în timp ce se afla în zona Instituţiei Prefectului Judeţul Alba, în momentul în care s-ar fi apropiat să relaţioneze cu un bărbat de 47 de ani, din Ocna Mureş, ar fi fost muşcat, în zona mâinii, de câinele acestuia”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, faptă prevăzută şi pedepsită de OUG 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Amintim că un cetăţean a fost muşcat luni, în faţa Palatului de Justiţie din Alba Iulia, de câinii cu care un bărbat, aflat, se pare, în stare de ebrietate, ar fi încercat anterior să pătrundă în clădire.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, Raul Crişan, a declarat că un cetăţean din judeţul Alba, care s-ar fi aflat “în stare vădită de ebrietate”, a intenţionat să intre cu mai mulţi câini în clădirea în care se află Curtea de Apel Alba Iulia şi Instituţia Prefectului Alba, fiind oprit de jandarmi. Ulterior, în faţa clădirii, doi dintre câini, care nu aveau lesă, l-au muşcat de mână pe un cetăţean, acesta primind îngrijiri de la jandarmi, până la sosirea unei ambulanţe.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional de către jandarmi, conform Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, şi i s-a întocmit proces-verbal de sesizare privind neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc.