După trei ani de așteptare în adăpost, un câine și-a găsit familia care îl iubește necondiționat. Adopția l-a schimbat complet pe Alvin

Un câine „adorabil”, al cărui fost stăpân nu a reușit să-l trateze pentru rănile provocate de vânătoare, are în sfârșit o nouă familie. Patrupedul a așteptat peste trei ani în canise să fie adoptat.

Alvin, câinele care a așteptat peste trei ani în adăpost să fie adoptat

Alvin, în vârstă de șase ani, a fost salvat de RSPCA în mai 2022, dar potențialii adoptatori nu l-au vrut, așa că a fost mutat din Cheshire în Lancashire pentru a-și spori șansele la o casă permanentă. Organizația caritabilă pentru animale a declarat că Alvin a fost unul dintre câinii cu cea mai lungă ședere în adăpost.

Salvat de RSPCA și mutat pentru a-și crește șansele de adopție

La două luni după relocarea la centrul RSPCA din Preston, Alvin a fost văzut de Alan Eastham, care căuta un câine nou. Din fericire, „uriașul blând” a bifat toate cerințele.

Patrupedul a fost îngrijit până și-a revenit de echipa din Warrington, Halton & St Helens, după ce a fost salvat dintr-o casă din West Midlands. Din punct de vedere legal, câinele nu a putut fi dat spre adopție până în februarie 2024, când fostul său proprietar, care era descalificat din dreptul de a deține animale, și-a dat acordul să-l predea pentru relocare.

Alvin a devenit rapid favoritul personalului din Warrington, însă, în ciuda mai multor apeluri, nimeni nu l-a adoptat. În decembrie 2024, câinele a fost dus la centrul de relocare al filialei RSPCA din Preston, scrie BBC.

„Personalitatea lui a strălucit”

Alan, care locuiește în zona Preston, l-a văzut pe Alvin pe site-ul RSPCA două luni mai târziu. „Am pierdut border terrier-ul nostru imediat după Crăciun și urma să așteptăm să luăm un alt câine, dar fiica mea vitregă a spus că îi este dor să aibă unul. L-am văzut pe Alvin, care a fost descris de RSPCA drept un «uriaș blând»”, a relatat bărbatul.

„Am făcut mult dresaj pentru a-l ajuta să-și depășească unele dintre temerile sale, în special în jurul altor câini, iar acum am ajuns în etapa în care trece pe lângă ei pe cealaltă parte a drumului. Pe măsură ce lunile au trecut, personalitatea lui a început cu adevărat să strălucească”.

Potrivit stăpânului său, Alvin face trei plimbări scurte pe zi, urmate de somn. „Cu siguranță este un iubitor de canapea”, a mai spus noul său proprietar.

