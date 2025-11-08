El este Rango, pisoiul adorabil care a primit o funcție de top în Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei. Povestea motanului e emoționantă

O pisicuță neagră, găsită rătăcind pe terenul Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei, a fost adoptată de instituția statului și a primit o funcție de top: „prinzătoare de șoareci”. Postând fotografii pe rețelele sociale, oficialii au declarat că au decis să numească adorabilul ghemotoc de blană Rango și că acesta va „lucra” cu Echipa de Comunicare Strategică a Ministerului.

Un pisoi negru pe nume Rango a fost angajat de Departamentul de Comunicare Strategică al Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei. Animalul blănos a fost găsit în curtea instituției. Fostul ministru lituanian de Externe, Gabrielius Landsbergis, a clarificat că numele pisoiului este Rango.

„Acesta este Rango. Rango a fost salvat din curtea noastră și promovat imediat la funcția de Pisică Oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania”, a scris Landsbergis în postare. Toți angajații Ministerului i-au urat pisicii „să crească mare și puternică”.

„Un pisoi mic și pierdut a fost văzut în curtea Ministerului Afacerilor Externe. Datorită eforturilor colegilor, pisoiul a fost prins, hrănit, a vizitat un veterinar și a găsit adăpost în Echipa de Comunicare Strategică. Dorim să vă asigurăm că nu există șoareci în Ministerul Afacerilor Externe, dar serviciul diplomatic nu se ocupă doar de construirea de noi punți, ci și de prevenția eficientă”, a trasmis MAE lituanian, potrivit tvpworld.

Se pare că Rango nu lucrează prea mult deoarece își petrece ziua dormind. Oficialii ministerului și-au actualizat, de asemenea, pagina de Wikipedia pentru a include noua funcție a felinei: „Ministerul are și o pisică pe nume Rango, titlul său oficial fiind «Pisica oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania»”. Pisoiul are inclusiv pagină de Instagram.

Rango se alătură acum unei liste de feline guvernamentale, cea mai faimoasă fiind Larry, care locuiește pe strada Downing nr. 10 din Londra, reședința oficială a prim-miniștrilor britanici. De când a preluat funcția în 2011, Larry a văzut cinci prim-miniștri venind și plecând. În Polonia, de pildă, primăriile din Mysłowice, Zgierz și Wrocław au avut cel puțin un prieten felin.

