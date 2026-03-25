Nu latră, nu mușcă și nu cere de mâncare, însă știe să sară peste praguri. El este Spot, câinele robot achiziționat recent de Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași, care urmează să fie „dresat” cu algoritmi de inteligență artificială, astfel încât să se plimbe singur prin coridoarele universității, ocolind obstacole și evitând studenții grăbiți. Pentru moment, patrupedul se mișcă doar la comandă, dar cercetătorii ieșeni au cinci ani la dispoziție să-l facă mai independent.

Spot, câinele robot care face senzație la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași

Spot este numele din fabrică al modelului lansat de compania americană Boston Dynamics în urmă cu aproximativ șase ani, iar specialiștii ieșeni nu și-au pus încă problema dacă îi vor da un nume autentic românesc.

Proiect de cercetare ambițios

Ziarul de Iași scrie că robotul a fost achiziționat în cadrul unui proiect de cercetare prin Hubul Român de Inteligență Artificială, coordonat la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare de prorectorul Simona Caraiman și de prof. Vasile Manta.

Cum va învăța robotul să se descurce singur

„Noi o să-i setăm algoritmi de inteligență artificială, astfel încât să fie capabil să-și găsească singur drumul, să se deplaseze din punctul A în punctul B, evitând independent obstacolele. Gândiți-vă că prin facultate va întâlni oameni, obstacole fizice, va trebui să poată să urce și să coboare scările”, a declarat prof. Robert Lupu, prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare.

Proiectul durează cinci ani, timp în care câinele robot trebuie să învețe ascunzișurile universității tehnice ieșene sau măcar pe cele ale Facultății de Automatică, unde va fi „dresat” de cercetătorii ieșeni.

De la laborator la aplicații reale

În urmă cu șase ani, Boston Dynamics a lansat vânzările comerciale pentru acest robot, după ce a implementat peste 150 de unități către companii selectate printr-un program de early adopters. Prezentat ca o mașinărie capabilă să se plimbe precum un câine adevărat, Boston Dynamics l-a văzut foarte util ca robot auxiliar, ce poate înregistra și transmite imagini și transporta pachete.

În plus, Spot poate fi utilizat pentru a cerceta și monitoriza medii periculoase, cum ar fi situri nucleare dezafectate, secții din fabrici și chiar locurile crimei. De pildă, în 2019, Boston Dynamics a închiriat robotul poliției din Massachusetts pentru a acționa ca în activități de căutare.

„Noi ne-am permis varianta mai ieftină a robotului, a costat în jur de 100.000 de euro. Varianta mai complexă avea și un braț”, a precizat prof. dr. Robert Lupu.