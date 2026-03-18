Compania de tehnologie Deep Robotics marchează Anul Calului de Foc în China prin lansarea unor ponei robotizați în ediție limitată, concepuți pentru a demonstra performanțele sale în domeniul roboților cvadruped.

Ponei roboți lansați în China

Noile modele reprezintă o adaptare creativă a platformei emblematice a companiei, bazate pe inteligență artificială (AI). Poneii roboți se remarcă prin picioare bionice și „copite” special proiectate pentru a imita proporțiile și mișcările naturale ale unui cal, notează Interesting Engineering.

Capacitate de transport de până la 50 de kilograme

Dispozitivele sunt construite pe aceeași arhitectură robustă utilizată de companie pentru aplicații industriale complexe, precum inspecții tehnice, intervenții de urgență și operațiuni logistice.

Fiecare ponei robotizat cântărește aproximativ 30 de kilograme, are o înălțime de circa jumătate de metru și poate transporta o sarcină utilă de până la 50 de kilograme. De asemenea, moștenește sistemele avansate de inteligență fizică (Physical AI) și control al mișcării de la modelele de tip „câine robot” dezvoltate anterior de companie.

Specificații de performanță

„Animalele” pot atinge viteze de până la 5 metri pe secundă și sunt echipate cu tehnologie LiDAR pentru evitarea obstacolelor și cartografiere, oferind o conștientizare a mediului la 360 de grade și capacitatea de deplasare autonomă. În plus, beneficiază de baterii interschimbabile rapid, care le asigură o autonomie de până la trei ore de funcționare cu o singură încărcare.

Poziționare pe piață și disponibilitate

Ediția specială „Year of the Horse” (n.r. – Anul Calului) are un preț de pornire de circa 50.000 de dolari (circa 42.500 de euro), fiind destinată atât demonstrațiilor tehnologice, cât și utilizărilor profesionale.

