Într-un metrou aglomerat din New York, un cățel alb cu pete maro își scotea capul curios dintr-un rucsac purtat de un tânăr. Cățelușa, pe nume Bertha, îl răsplătea pe purtătorul ei cu pupici fără pauză.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Bertha fusese găsită pe străzi în luna octombrie și ajunsese la Animal Care Centers of NYC. Deși viața nu fusese blândă cu ea, în acea zi părea fericită peste măsură: a primit mângâieri de la zeci de oameni, și-a ales o jucărie nouă, s-a bucurat de un „pup cup”, iar plimbarea lungă prin oraș i-a adus o bucurie vizibilă. Câteva zile mai târziu… a fost adoptată.

Iar bărbatul care o purta nu era stăpânul ei, ci un voluntar atipic: Bryan Reisberg. O dată pe săptămână, el scoate câini din adăpost, îi pune într-un rucsac pe care scrie mare „adopt me”, îi duce cu el în metrou și îi plimbă prin tot orașul. Scopul lui? Să arate lumii cât de minunați pot fi câinii din adăposturi: curioși, iubitori și dornici să-și găsească o familie, notează The Washington Post.

„Personalitatea acestui ghem de iubire… chiar nu voiam să o las înapoi la finalul zilei”, a povestit Bryan despre Bertha. „Tot ce voia era să iubească și să fie iubită.”

Videourile lui au adus deja adopții „pe bandă rulantă”

Cu o experiență în domeniul filmului, Bryan filmează aventurile fiecărui câine, iar apoi le transformă într-un video plin de emoție și energie pozitivă. Clipurile au strâns peste 75 de milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Până acum a scos 11 câini la plimbare. Zece dintre ei au fost adoptați imediat după ce videoclipurile au devenit virale. Singurul care încă nu are familie avea nevoie de îngrijiri medicale.

Fiecare video este însoțit de o descriere amuzantă și sinceră despre câine. În cazul Berthei, Bryan a scris că îi plac „pupicii, și mai mulți pupici, anumite jucării, hotdogii, metroul, prietenii noi, să fie ținută în brațe”. La categoria „nu-i place”… doar anumite plușuri. Atât de simplu.

„Mi se pare incredibil că pot vedea impactul real pe care îl poate avea câteva ore petrecute făcând un video. Îi schimbi viața unui câine și, uneori, și viața unui om”, spune Bryan. „Este extrem de împlinitor.”

Totul a început cu… propriul lui cățel, Maxine

Drumul lui Bryan în lumea conținutului canin nu e deloc întâmplător. În 2015 a început să posteze filmulețe cu cățelușa lui, Maxine, o corgi pufoasă, pe care o plimba tot într-un rucsac prin New York. Videourile au devenit virale, iar Maxine a devenit „cățelul din rucsac” cunoscut în toată lumea.

Atunci Bryan lucra într-o companie de producție, dar rucsacul pentru câini pe care îl folosea era… problematic: se rupea constant. Așa că în 2020 a decis să părăsească jobul și să creeze propriul lui rucsac pentru câini. Așa s-a născut brandul Little Chonk.

Prin mesajele și reacțiile fanilor lui Maxine, Bryan a ajuns să înțeleagă din ce în ce mai bine ce își doresc oamenii pentru animalele lor.

De la content creator la salvator de suflete

La începutul acestui an, un prieten i-a sugerat să folosească popularitatea lui Maxine pentru a promova câini din adăposturi. Zis și făcut.

„A intrat într-o zi la noi și a întrebat dacă poate ajuta”, spune Julie Castle, CEO la Best Friends Animal Society, organizație care lucrează cu sute de adăposturi în SUA. „A fost o întâmplare minunată, pentru că are o audiență uriașă.”

Cei din adăpost îi aleg câinii potriviți pentru o aventură prin oraș — animale care pot gestiona agitația unui mediu urban. De obicei sunt câini care stau în adăpost de mai mult timp.

„Pentru noi este un boost de moral”, spune Castle. „Bryan este un erou pentru câinii aceștia și pentru personalul nostru.”

Impactul a fost imediat. În ultimele șase luni, Best Friends a avut cu 100 mai multe adopții decât în aceeași perioadă anul trecut. „I se datorează în mare parte lui și modului în care arată lumii acești câini”, explică Castle.

Videourile schimbă percepții și salvează vieți

Lumea fotografiei a ajutat mereu la adopții, dar Bryan crede că videoclipurile duc lucrurile cu un pas mai departe:

„Într-un video vezi instant personalitatea câinelui”, spune el. „Oamenii se conectează mult mai ușor.”

Inspirate de succesul lui, tot mai multe adăposturi dezvoltă programe de tip „Adventure Buddy”, prin care voluntarii pot scoate un câine la plimbare pentru o zi. Alte adăposturi se folosesc de tactici haioase — precum pitbulii cu peruci ondulate — pentru a atrage atenția.

„Există atâtea lucruri pe care le poți face ca să ajuți un animal să-și găsească un cămin”, spune Castle. „Bryan este exemplul perfect că un singur om poate schimba vieți. Și oricine poate pune umărul.”