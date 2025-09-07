Exclusiv | Interviu cu Mircea Radu: ,,Studiile arată că persoanele cu animale de companie au tensiune arterială mai mică și un nivel redus de colesterol.’’ Despre dorințe, pisici și iubirea sinceră a animalelor (VIDEO)

Mircea Radu: „Animalele oferă dragoste necondiționată, sentiment rar la oameni”

Mircea Radu, cunoscutul realizator TV, ne-a vorbit despre relația sa cu animalele de companie și despre cum acestea influențează viața de zi cu zi. Deși în trecut își dorea o casă la țară, prezentatorul spune că acest plan nu mai este de actualitate:

„Era doar un moft. Între timp, am prins un peștișor de aur și i-am spus trei dorințe, iar asta cu casa la țară nu era printre ele”, a glumit el.

Despre traiul în mediul rural, Mircea Radu mărturisește că nu s-ar muta: „Un om născut la sat are alte percepții decât cel de la oraș. Este greu pentru un orășean să se obișnuiască la sat. Cât despre animale, ele pot fi iubite în aceeași măsură la bloc sau la curte.”

În prezent, Mircea are o pisică, Pișchi, care îi este alături de trei ani: „Copiii mei au vrut-o, iar restul e istorie.”

Prezentatorul vorbește despre bucuria de a avea animale de companie și explică de ce prezența lor aduce numai beneficii: relaxare, calm, reducerea stresului și chiar avantaje pentru sănătate. „Studiile arată că persoanele cu animale de companie au tensiune arterială mai mică și un nivel redus de colesterol. Pentru copii, este o lecție importantă de responsabilitate”, spune Mircea Radu.

Interviu cu Mircea Radu. Jurnalistul și omul de televiziune vorbește cu sinceritate pentru Pets&Cats despre relația sa cu animalele, despre dorințele din trecut și despre ce înseamnă pentru el prezența unui animal de companie în familie. „Animalele oferă dragoste necondiționată, sentiment care se găsește foarte rar la oameni”, ne-a transmis Mircea Radu.

Reporter: Ați declarat, la un moment dat, că vă doriți o casă la țară…

Mircea Radu: Da, dar este o declarație veche. Între timp, am prins un peștișor de aur și am apucat să-i spun cele trei dorințe, iar aceasta cu casa la țară nu era printre ele. Nu era importantă, era doar un moft.

Reporter: V-ați vedea locuind la țară, înconjurat de animale?

Mircea Radu: Nu. Cred că această dorință se naște odată cu copilăria – un om născut la sat are alte percepții decât cel de la oraș. Este greu pentru un orășean să se obișnuiască la sat (și invers!). Cât despre animale, da, ele pot fi iubite în aceeași măsură la bloc sau la curte.

Reporter: Pisica dvs. are un nume special?

Mircea Radu: Are mai multe nume… Când era mică îi spuneam Norișor. Apoi i s-a spus Bigas, Pisinide. Acum este Pișchi.

Reporter: De când o aveți și cum a ajuns în viața dvs.? Mai aveți și alte animale de companie?

Mircea Radu: O avem de trei ani. Am o prietenă medic veterinar care mi-a spus că are acest pisoi. Copiii mei l-au vrut – de fapt, au vrut-o, pentru că este femelă – și… restul e istorie.

Reporter: Ce înseamnă pentru dvs. prezența animalelor în viața de zi cu zi, dincolo de companie?

Mircea Radu: Sunt numai beneficii: relaxare, calm (nu am văzut pe nimeni nervos în preajma unui câine sau a unei pisici). Studiile arată că cei care au animale de companie au niveluri mai scăzute de colesterol și o tensiune arterială mai mică. Pentru copii, creșterea unui cățel sau a unei pisici este foarte importantă pentru că îi învață să fie responsabili. Nu în ultimul rând, animalele de companie oferă dragoste necondiționată, sentiment care se găsește foarte rar la oameni.

Reporter: Ce animal ocupa un loc special în inima dvs.?

Mircea Radu: Am avut un câine, ciobănesc de Bucovina, la care am ținut foarte mult. E motivul pentru care, de când Nord s-a prăpădit, nu mi-am mai luat niciun alt câine și nici nu văd să o fac prea curând. Altfel, dintre cele sălbatice, îmi place lupul. Fiindcă este un animal temut, deștept și mândru. Are capacitatea de a îndura și de a învinge momentele grele. Este venerat și neînțeles.

