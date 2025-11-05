Fără joacă, pisica se îmbolnăvește rapid. Cât de important este să o ții activă în casă, potrivit unui specialist în comportament felin

Joaca este o activitate distractivă și antrenantă, la care stăpânul și pisica pot participa periodic. Întrucât fiecare felină este diferită, identificarea mediului, personalității și preferințelor în materie de jucării te ajută să adaptezi distracția la nevoile felinei tale.

De ce e bine să te joci cu pisica ta

Activitate fizică crescută

Creșterea consumului de energie prin oportunități extinse de joacă; atât jocul interactiv cu stăpânii (de exemplu, utilizarea jucăriilor tip baghetă), cât și jocul independent prin oferirea de jucării și oportunitățile de cățărare/explorare (de exemplu, copaci pentru pisici, cutii, tuneluri și alte cursuri cu obstacole) sunt vitale în special pentru pisicile care stau doar în casă.

Bunăstare îmbunătățită

Abordarea nevoilor de mediu și comportamentale prin oferirea de oportunități de joacă este importantă pentru bunăstarea pisicii. La felinele cu acces afară, comportamentul prădător ocupă o parte semnificativă a implicării lor cognitive și fizice pe parcursul zilei. Absența jocului/comportamentului prădător pentru animalele care stau doar în interior duce la plictiseală, anxietate, frustrare etc.

Legătură specială

Mulți proprietari formează relații emoționale puternice în timp ce se joacă cu pisica lor, însă, din păcate, nu toate felinele își doresc să fie îmbrățișate.

Un studiu american realizat de Todd Lue și colegii săi (2008) și citat de Cats asupra stăpânilor de animale de companie a descoperit că acei proprietari care au legături puternice cu pisicile lor vizitează un medic veterinar mai des și sunt mai predispuși să ceară asistență medicală preventivă.

Prevenirea obezității

În casă, doar pisicile cărora le lipsește stimularea fizică sunt predispuse la obezitate, inclusiv la afecțiuni precum diabetul și bolile cardiovasculare, cu o longevitate generală scăzută. Încurajarea exercițiilor fizice zilnice, adecvate vârstei pisicii tale, previne obezitatea și o menține într-o formă fizică bună.

Joaca poate fi clasificată în 3 tipuri:

Jocul cu obiecte – comportament de joc direcționat către un obiect, inclusiv jocul interactiv cu un om. Acest comportament include o jucărie sau un obiect artificial, cum ar fi pene, șoareci de pluș, frunze, mingi de ping-pong, hârtie creponată.

Joc social – comportament de joacă între două pisici din aceeași gospodărie sau cu alte specii, cum ar fi câinii.

Joc solitar – comportament care nu este social sau îndreptat către un obiect, de obicei pus în aplicare din cauza energiei mari.

Selecție de jucării

Fiecare pisică are propriile preferințe legate de jucării și sesiuni de joacă, unele dintre ele bazându-se pe textură, contur, dimensiune, miros, sunet, circulaţie, momentul zilei, stare de spirit, interacțiunea proprietarului și locație.

Reguli pe care să le aplici când te joci cu o pisică

Este important să te joci corect cu pisica ta prin una sau mai multe dintre următoarele metode:

Învață pisoii să se joace cu oamenii folosind jucării interactive în loc de mâini/picioare.

Folosește jucării care conțin pene și/sau blană în joacă.

Fă din joacă un obicei zilnic; dimineața devreme și înainte de cină sau de culcare, mai ales când pisica ta este agitată.

Folosește jucării de tip baghetă, atașate de o sfoară lungă, pentru a ține pisica departe de părțile corpului.

Ce fel de jucării să folosești

Mișcă jucăriile cu baghetă într-un mod care imită prada zburătoare și ținta care se mișcă la sol pentru ca pisica ta să o urmărească. Nu uita să tragi „prada” departe de pisică, nu spre ea.

Reproduce capturarea prăzii permițând pisicii tale să prindă jucăria din partea de sus a baghetei.

Folosește jucării mari de pluș pe care să le poată mușca.

Mișcă o sfoară, o baghetă sau o pană sub un prosop, o pătură sau un covor, scoate un foșnet și urmărește-ți pisica încercând să vâneze obiectul.

Aruncă-i pisicii tale o jucărie să o aducă.

Suflă bule cu soluție infuzată cu catnip pentru ca pisica ta să le prindă.

Împrăștie cutii de carton cu găuri de intrare/ieșire, pungi prin casă.

În familiile cu mai multe pisici, joacă-te cu fiecare pisică separat.

Încurajează pisicile mai mari să participe atrăgându-le cu jucării de pluș, panglici și o minge.

Pentru a pune capăt jocului, redu progresiv mișcarea jucăriei, până când o oprești complet.

Ce să nu faci când te joci cu pisica ta

Nu încuraja pisoiul/pisica ta să se joace cu părți ale corpului uman.

Nu ține o jucărie mică în mână și apoi nu tachina pisica să o apuce.

Nu lăsa jucăriile pisicilor pe jos, deoarece sunt plictisitoare, presupuse a fi „moarte”. Jucăriile ar trebui să fie mici, silențioase și mereu în mișcare.

Nu așeza jucării aproape de fața pisicii, pisicile nu pot vedea obiectele din apropiere, cel mai bine este ca obiectul să fie la câțiva metri distanță.

Nu mângâia și nu ridica pisica în timpul jocului pentru a o descuraja să asocieze mâinile cu jucării.

Laserele nu ar trebui să fie singura sursă de distracție într-o misiune de vânătoare, ci încorporate într-o rutină de joacă alături de alte jucării pe care pisica le poate prinde și „ucide”.

Nu lăsa pisica nesupravegheată cu jucării care se pot rupe, umfla sau mânca, precum penele. Siguranța este primordială!

Nu încheia sesiunile de joacă prea repede, îi provoci frustrare pisicii.

Nu pedepsi felina care zgârie sau mușcă în timpul jocului (îi provoci frică).