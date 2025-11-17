STIRI

Femeie atacată de propriul câine: „Nu mă așteptam să fie atât de rău” / Decizia luată de medicii veterinari (FOTO)

Catinca Andrușcă 17 noiembrie 0 comentarii
Colaj foto cu o femeie mușcată de câine Sursa foto: Holly Taylo

Holly Taylor, o femeie din Anglia, a distribuit pe rețelele sociale povestea ei de recuperare, după ce câinele ei a mușcat-o de față. Splodge, un Cocker Spaniol de 5 ani, a atacat-o pe stăpâna sa în timp ce aceasta se uita la televizor.

Un atac neașteptat

Holly, în vârstă de 33 de ani, a declarat pentru publicația People că stătea la televizor atunci când Splodge a sărit pe genunchiul ei și a mușcat-o pe față. „Am fost complet șocată la început. Splodge a sărit de pe genunchiul meu, mi-am acoperit fața, dar simțeam cum sângele îmi curgea pe mână.” Ea a adăugat că partenerul ei a fost cel care l-a luat pe Splodge în brațe și a văzut cât de gravă este mușcătura.

A doua zi, Holly și-a dus câinele la veterinar pentru un control. „Nu mai era câinele pe care îl știam sau îl iubeam. Nici măcar nu am putut să-mi iau rămas-bun cum trebuie, pentru că mi-a fost teamă să mă apropii de fața lui, așa cum obișnuiam. A fost cea mai rea zi din viața mea”, a precizat stăpâna. După câteva analize, veterinarii au constatat că schimbările bruște de comportament pot fi cauzate de tumori, boli grave sau sângerări la creier. Medicul, împreună cu Holly, au decis să îl eutanasieze pe Splodge.

„Săptămânile care au urmat mușcăturii par acum o ceață. Fața mea era atât de umflată, plină de copci și dureroasă, iar inima îmi era sfâșiată de dorul de Splodge. Holly a stat săptămâni întregi în casă, îngrijorată că nu se va mai vindeca niciodată, în contextul în care lucrează cu presa și are apariții în presă des.

Holly s-a vindecat în cele din urmă cu tratament cu laser, care ajută la producerea colagenului în corp. Legat de decizia de a-l eutanasia pe Splodge, Holly a spus: „A fost cea mai sfâșietoare decizie din viața mea, dar și cea corectă, pentru că nu puteam risca să se întâmple asta altcuiva. Nu m-aș fi iertat niciodată.

Sursa foto: Holly Taylo

