O femeie este judecată după ce și-a înjunghiat fostul soț de două ori, după ce acesta i-a spus că a eutanasiat câinii lor de companie. Claire Bridger este acuzată la Curtea Regală din Norwich, Anglia, de tentativă de omor asupra lui Keith Bridger, în urma destrămării relației lor de 40 de ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Incidentul care a șocat comunitatea din Norfolk

Juriul a aflat că incidentul a avut loc după ce Claire Bridger l-a vizitat pe fostul soț la locuința sa din Norfolk, unde acesta locuia separat. Keith Bridger a suferit răni grave în zona pieptului și a abdomenului și a fost tratat pentru leziuni care pun viața în pericol.

Potrivit instanței, cuplul participa în continuare la ședințe de mediere la momentul incidentului, iar căsătoria lor se încheiase oficial, Keith Bridger mutându-se din casa familiei din Taverham, Norfolk. Claire Bridger nu știa că patrupezii lor fuseseră eutanasiati, notează Dogs Today.

Povestea câinilor și problemele de comportament

Procurorul Peter Gair a declarat că cei doi au adoptat un câine de salvare în martie 2020, chiar înainte de primul lockdown din cauza coronavirusului, iar un al doilea câine a fost adoptat aproximativ un an mai târziu. După separare, câinii au rămas în grija lui Keith Bridger.

Câinii au fost descriși în instanță ca fiind „destul de gălăgioși” și „destul de agresivi”, având diverse probleme de comportament. Procurorul a explicat că fostul soț nu putea să-i păstreze permanent la locuința sa cu un singur dormitor și a încercat fără succes să-i dea spre adopție. „A simțit că singura soluție era să fie eutanasiați”, a declarat acesta.

Momentele tensiunii: vizita care s-a transformat în atac

Pe 17 iulie anul trecut, Claire Bridger s-a dus la adresa fostului soț în Bramerton pentru a discuta plata următoarei ședințe de mediere și a întrebat: „Unde sunt câinii mei?”

Când poliția a sosit, Keith Bridger le-a spus ofițerilor: „Am ucis câinii”, iar Claire a declarat mai târziu că „pur și simplu am văzut roșu”. Procurorul a explicat că, după ce a aflat despre eutanasierea câinilor, femeia a devenit isterică și a țipat: „Mi-ai omorât câinii!”

În acel moment, Claire Bridger a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe fostul soț de două ori.

Reacția și consecințele

Keith Bridger a primit tratament inițial la fața locului de la un vecin care este medic, înainte de a fi transportat la Spitalul Universitar Norfolk și Norwich, unde a fost tratat pentru răni severe și amenințătoare de viață.

Claire Bridger neagă acuzația de tentativă de omor, dar a recunoscut fapta de rănire cu intenție.