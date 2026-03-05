Opt câini au fost recuperați după furtul unei dube de grooming, în Chicago. Animalele s-au reîntâlnit rapid cu proprietarii lor, revederea fiind foarte emoționantă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Opt câini au fost recuperați după furtul unei dube de grooming

Incidentul a avut loc marți dimineață, în cartierul Lincoln Park, de unde o dubă folosită pentru transportul animalelor a fost furată din fața salonului de îngrijire Animal Lovers Pet Salon, de pe North Clybourn Avenue. David Cox, proprietarul companiei de boarding Markay’s Castle of Dogs, adusese câinii pentru servicii de grooming. În timp ce a intrat în salon pentru a lăsa bagajele câinilor, duba a fost furată de un individ necunoscut.

Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde, iar la bordul autoturismului se aflau atunci opt câini, care aveau acest traseu în mod regulat. După ce terminau la salon, erau transportați înapoi la centrul de boarding al companiei din Indiana unde își petreceau timpul jucându-se și socializând.

Furtul câinilor a provocat panică în rândul proprietarilor acestora. Unii oameni au spus că orele în care nu au știut nimic despre patrupezii lor au fost groaznice, mai ales că se temeau că animalele vor fi abandonate sau chiar rănite de hoți, potrivit ctvnews.ca.

Hoțul de câini a fost prins

Din fericire, poliția din Chicago a reușit să localizeze vehiculul câteva ore mai târziu, pe West Oakdale Avenue. Toți cei opt câini au fost găsiți în siguranță, în dubă. Printre animalele recuperate se numără un labradoodle, un teckel miniatural, un câine de munte, un mix de Australian shepherd, două husky, un sheepdog și un Labrador mix. Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost reținut în legătură cu furtul, iar ancheta continuă.

Toți câinii s-au revăzut cu proprietarii lor, aceștia din urmă răsuflând ușurați după ore în șir de stres. Proprietarul companiei de boarding a declarat că intenționează să continue activitatea, dar că va introduce măsuri suplimentare de siguranță pentru a preveni incidente similare în viitor.

Citește și: