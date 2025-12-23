Un nou scandal cutremură comunitatea iubitorilor de animale, după ce activiști pentru drepturile animalelor au descoperit moartea în masă a peste 200 de animale într-un adăpost din Rusia. Este vorba despre adăpostul „Inimi Uitate” din orașul Bataysk, regiunea Rostov, o locație care ar fi fost anterior asociată cu salvarea animalelor aduse din Ucraina.

Descoperire șocantă făcută de voluntari

Descoperirea a fost făcută pe 21 decembrie de voluntari ai canalului de Telegram „Aksai — Ajutor pentru animale”, care au publicat imagini și informații alarmante. Pe teritoriul adăpostului au fost găsite cadavre de câini, pisici și chiar animale sălbatice, atât în exterior, cât și în interiorul clădirilor.

Corpurile se aflau în diferite stadii de descompunere, ceea ce sugerează că animalele ar fi murit pe parcursul unei perioade mai lungi de timp, notează United24Media.

Cauza morții, încă necunoscută

Deși la fața locului au fost găsite hrană și medicamente veterinare, cauza exactă a deceselor nu a fost stabilită până în acest moment. Voluntarii iau în calcul mai multe ipoteze: foamete, boli, infecții sau lipsa îngrijirii medicale.

„Peste 200 de cadavre de animale… încă nu pot procesa ce am văzut. Nu știm dacă au murit de foame, din cauza unei boli sau a unei infecții. De ce s-a ajuns aici?”, a declarat un activist pentru protecția animalelor.

Câteva animale au fost salvate

În urma intervenției, voluntarii au reușit să salveze aproximativ 10 animale – cinci câini și cinci pisici – care au fost scoase din adăpost și plasate temporar în siguranță.

Ancheta a pornit după dispariția unor animale

Verificarea adăpostului a fost declanșată după ce mai multe animale aflate sub supravegherea voluntarilor au dispărut fără explicații. Printre ele se numără și Bublik, un câine grav rănit în 2023, care fusese străpuns de o tijă metalică și se afla sub tratament.

După ce reprezentanții adăpostului au refuzat să ofere dovezi video privind starea animalelor, voluntarii au decis să meargă personal la fața locului.

Adăpostul „Inimi Uitate” și legătura cu animalele din Ucraina

Adăpostul este administrat de activista locală Tatyana Makarova, cunoscută pentru campanii de strângere de fonduri și apariții în presă. Într-un interviu anterior, aceasta declara că, până în iulie 2022, ar fi preluat aproximativ 100 de animale evacuate din Mariupol și alte localități ucrainene aflate sub ocupație rusă.

Această informație ridică acum semne de întrebare serioase, în contextul descoperirilor recente.

Un context și mai tulburător

Incidentul vine pe fondul altor informații șocante apărute anterior, potrivit cărora forțele ruse ar fi folosit cadavre de animale ca dispozitive explozive improvizate, livrate cu drone pentru blocarea terenului sau atacarea unor ținte specifice. Imagini apărute în mediul online arată explozibili ascunși în corpurile unor animale sălbatice.

Un nou semnal de alarmă pentru protecția animalelor

Cazul adăpostului „Inimi Uitate” ridică întrebări grave despre transparență, responsabilitate și soarta animalelor vulnerabile, mai ales în contextul conflictelor armate. Ancheta este în desfășurare, iar iubitorii de animale din întreaga lume cer explicații și măsuri urgente.