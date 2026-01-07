Flămânzi și speriați, trei câini-lup învață din nou ce înseamnă siguranța. Progresele lor sunt „remarcabile” după abandon

Trei „câini emaciați și speriați”, care cutreierau străzile din Lancashire (Marea Britanie), „se acomodează bine”, a declarat un centru de salvare pentru animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Trei câini abandonați încep să se vindece

Câinii-lup, identificați ulterior ca fiind ciobănești germani, se plimbau prin zona Station Lane din Preston, în jurul orei 16:15 GMT, pe 30 octombrie. După ce au fost prinși de poliție, organizația caritabilă 8 Below Husky Rescue a declarat că cei trei au făcut „progrese remarcabile”, personalul „lucrând neobosit pentru a le asigura confortul și bunăstarea”, scrie BBC.

Organizația caritabilă a declarat că animalele au fost mutate în Wiltshire pentru a fi îngrijite acolo: „Deși încă necesită îngrijire și atenție semnificative, progresul lor este încurajator. Să-i văd cum lasă garda jos, chiar și puțin, mi-a topit inima. Momente ca acesta fac ca totul să merite”, au spus ei.

„Cățeii s-au jucat, dând dovadă de o relaxare în noua lor casă. Au aproximativ șapte-opt luni, ceea ce înseamnă că sunt încă în anii de formare și au o mulțime de experiențe de viață de învățat. Plimbarea prin Preston nu a fost mediul ideal pentru ei să dobândească aceste experiențe”.

Câinii se află acum la Wolves of Wiltshire pentru a-și continua reabilitarea.

Vezi și EXCLUSIV | Criză în medicina veterinară din România! Medicii ameninţă cu proteste după ce Guvernul a redus de la 10.000 de lei la 5.000 de lei sumele alocate pentru cheltuielile cabinetelor: „Animalele rămân fără tratament, vaccinări și prevenție”

Taxă obligatorie pentru câinii fără stăpân lângă București. Localnicii sunt revoltați: „Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă?”