Focar de toxiinfecție alimentară în Marea Britanie. 43 de oameni și doi câini s-au îmbolnăvit după ce au mâncat la un pub local

Zeci de britanici s-au îmbolnăvit după ce au mâncat la un pub local. Corner House Inn din Llangynwyd a fost închis temporar din cauză că Serviciul de Sănătate Publică a stabilit că o toxiinfecție alimentară a apărut la mai mulți clienți care au luat masa acolo. Inclusiv doi câini s-au simțit rău după ce au fost hrăniți cu resturi de carne, notează Daily Mail.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Alertă de toxiinfecție alimentară

Pe măsură ce vestea despre focar s-a răspândit, clienții au început să-și împărtășească experiențele pe rețelele sociale, susținând că s-au simțit rău. Chiar și doi câini au avut simptome după ce au fost hrăniți cu resturi de carne: „Aș spune că este legat de mâncare, nora mea a mâncat cu prietenii ei și a adus carne acasă pentru câine și acesta s-a îmbolnăvit”.

„Și eu m-am îmbolnăvit. Mâncarea a fost bună, ca de obicei. Nu am avut niciodată probleme, așa că pare foarte puțin probabil ca acest lucru să fi fost provocat de ceva legat de igienă”, a relatat altcineva.

43 de persoane au acuzat dureri mari

În total, 43 de clienți care au mâncat la Corner House Inn din Llangynwyd, lângă Maesteg, comitatul Bridgend, pe 30 noiembrie, au raportat simptome. Potrivit autorităților, Clostridium perfringens, care provoacă crampe stomacale și diaree, ar fi cauza incidentului. Personalul susține că a colaborat cu inspectorii de sănătate publică și a efectuat o „dezinfecție temeinică” a spațiilor în momentul în care barul a primit plângeri.

Siobhan Adams, consultantul PHW în domeniul protecției sănătății, a precizat că, în colaborare cu consiliul de sănătate Cwm Taf Morgannwg și cu departamentul de sănătate a mediului, „a fost declanșată ancheta privind îmbolnăvirile, după ce mai mulți clienți au luat prânzul la Corner House Inn din Llangynwyd, Maesteg. Am primit 43 de raportări de îmbolnăvire la persoane care au consumat alimente preparate la fața locului și putem confirma că Clostridium perfringens a fost identificat drept cauză. Riscul pentru public este scăzut și în acest moment nu sunt probabile cazuri suplimentare. Dorim să mulțumim companiei pentru modul constructiv și proactiv cu care s-a implicat în investigația noastră”.

În mediul online, reprezentanții Corner House Inn au declarat că sunt „devastați” de cele întâmplate și, după ce localul s-a închis temporar pentru a rezolva problema, au confirmat că s-a revenit ulterior la „programul normal de funcționare”.

Ce înseamnă Clostridium perfringens

Clostridium perfringens reprezintă una dintre cele mai comune cauze de toxiinfecții alimentare. Apare în momentul în care o persoană ingerează alimente contaminate cu un număr mare de celule vegetative de C. perfringens, care se înmulțesc în intestinul subțire și eliberează o enterotoxină (CPE) ce provoacă simptomele. Sporii pot supraviețui gătitului și se multiplică în timpul răcirii lente și depozitării nerefrigerate.

Intoxicațiile apar când clienții primesc alimente dificil de menținut la o temperatură sigură. Simptomele includ crampe abdominale bruște și intense și diaree apoasă, care apar la șase până la 24 de ore după consumul de alimente contaminate.

Potrivit Agenției pentru Standarde Alimentare, „persoanele cele mai susceptibile de a suferi simptome severe sunt copiii mici, femeile însărcinate, persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni preexistente, cum ar fi cancerul, diabetul și bolile de rinichi”.