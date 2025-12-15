Fondatorul poliției canine din North Yorkshire s-a întors la unitatea pe care a înființat-o în anii 1960 cu doi câini și mult entuziasm: „Sunt foarte mândru. Nu mi-am imaginat niciodată că va deveni ceea ce este astăzi”

Un fost ofițer de poliție din North Yorkshire (Marea Britanie) a revenit la unitatea canină pe care a înființat-o în urmă cu mai bine de 60 de ani. Alan Smith, în vârstă de 91 de ani, a servit în cadrul forțelor armate între 1955 și 1982 și a spus că i-a luat doar „10 secunde” să fie de acord să înființeze unitatea împreună cu colegul său, John Poole.

Un fost ofițer de poliție a văzut, la 91 de ani, rezultatul unei viziuni începute în anii ’60: unitatea canină

Primii lor recruți – ciobăneștii germani Shane și Duke – au devenit primele animale operaționale din cadrul Poliției din York, ajungând în atenția presei pentru eforturile lor de combatere a criminalității canine.

Smith a spus că vizita sa la echipa din Northallerton a fost „foarte emoționantă și a însemnat foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult să pot vorbi despre Shane, a fost un câine extraordinar, cel mai bun, și nu aș fi putut face nimic fără el”, a declarat el pentru BBC.

A făcut istorie cu Shane

Înainte ca Shane să fie răpus de boală la vârsta de șase ani, câinele a ajutat la 30 de arestări, ultima având loc cu doar câteva zile înainte de moartea sa.

De-a lungul carierei sale, Shane a fost recunoscut pentru calificări în sondaje, căutare și urmărire, fiind chiar încoronat campion al regiunii Nord-Est la câini polițiști.

Revedere emoționantă la 91 de ani

În 1974, când a fost înființată Poliția din North Yorkshire pentru a acoperi zonele deservite anterior de forțe mai mici, Smith și Poole s-au alăturat secției canine a acesteia.

La începutul lunii decembrie, Alan Smith și fiul său au vizitat unitatea canină, unde s-au întânit cu echipa și au urmărit demonstrații cu câinii în acțiune.

El a spus că totul a generat „multe amintiri. Când am început, aveam foarte puține lucruri, doar doi ofițeri, doi câini pe nume Shane și Duke, mult entuziasm și o dubă A35 fără marcaje, lumini albastre și radio. Sunt foarte mândru să văd cum au crescut unitatea canină, profesionalismul dresorilor și abilitățile incredibile ale câinilor. Nu mi-am imaginat niciodată, în anii 1960, că va deveni ceea ce este astăzi”.

Sergentul Gareth Gummerson, șeful secției canine a Poliției din North Yorkshire, a declarat că forțele de ordine sunt „incredibil de recunoscătoare pentru moștenirea creată de Alan, John și colegii săi”.

„Viziunea și angajamentul acestor pionieri au deschis calea pentru o unitate care joacă acum un rol vital în siguranța oamenilor din York și North Yorkshire”, a explicat el. „Câinii și dresorii noștri fac parte din fiecare aspect al activității polițienești, de la căutarea persoanelor vulnerabile până la urmărirea suspecților și protejarea comunităților noastre”.

