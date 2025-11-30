Dacă iubești animalele, dar nu poți adopta un câine din diverse motive – spațiu, timp sau alte responsabilități – există o soluție: programul foster ASPA. Prin acest program, poți oferi unui câine fără stăpân un cămin temporar, grijă și multă iubire, ajutându-l să se pregătească pentru adopție.

Ce înseamnă să fii familie foster

A fi familie foster înseamnă să oferi unui câine un loc sigur și plin de afecțiune pentru o perioadă determinată. Practic, tu îi oferi sprijinul emoțional și grija de care are nevoie, iar ASPA se ocupă de hrană, servicii medicale și orice alt sprijin logistic necesar. Este un gest mic pentru tine, dar uriaș pentru un suflet necăjit.

Cum poți deveni foster

Procesul este simplu și prietenos:

Completează formularul online – Intră pe site-ul ASPA , la secțiunea Foster , și trimite cererea ta.

Discuție cu echipa ASPA – Vei fi contactat pentru a alege câinele potrivit pentru tine și pentru a clarifica toate detaliile.

Semnarea contractului de foster – Un pas formal care te asigură că totul este clar și sigur pentru ambele părți.

Primești câinele în foster – Iar acum începe partea cea mai frumoasă: să-l îngrijești și să-i oferi dragoste.

Durata fosterului este flexibilă și se stabilește împreună cu echipa ASPA, în funcție de disponibilitatea ta și nevoile câinelui.

De ce este important programul foster

Fiecare familie foster face o diferență uriașă:

Eliberează spațiu în adăpost , permițând altor câini să fie preluați și îngrijiți

Ajută câinii să se vindece emoțional , oferindu-le încredere și siguranță.

Crește șansele de adopție – câinii care au fost în foster sunt mai bine pregătiți pentru viața în familie.