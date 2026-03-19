Fressnapf | Maxi Zoo face un pas strategic important pentru dezvoltarea diviziei Product Offer și pentru consolidarea structurii de conducere la nivel de grup. Începând cu 1 mai, Mikko Forsström va prelua funcția de Chief Product Officer (CPO).

Un lider cu peste 20 de ani de experiență în retail internațional

Prin numirea lui Forsström, Fressnapf | Maxi Zoo atrage un executiv cu experiență internațională solidă în retail, acumulată pe parcursul a peste 20 de ani în sectorul alimentar și în retailul de larg consum. De-a lungul carierei, a ocupat poziții de top în companii importante precum Lidl și EMD AG. Cel mai recent, a fost Chief Commercial Officer la Majid Al Futtaim Retail.

„Suntem încântați să îl avem alături pe Mikko Forsström, un CPO cu experiență internațională și o viziune strategică puternică. Expertiza sa și orientarea clară către valoarea pentru client și excelența sortimentației vor contribui semnificativ la dezvoltarea diviziei noastre Product Offer”, a declarat Matt Simister, Group CEO, notează International Pet Food.

Forsström este recunoscut ca un lider orientat către oameni și rezultate. Abordează strategiile cu claritate și le pune în practică eficient. De asemenea, are o experiență vastă în coordonarea echipelor internaționale. În noul său rol, va coordona domenii esențiale precum dezvoltarea categoriilor de produse și va contribui la îmbunătățirea ofertei Fressnapf | Maxi Zoo pentru clienți și animalele lor de companie.

Fressnapf | Maxi Zoo este unul dintre cei mai importanți retaileri europeni de produse pentru animale de companie. Compania a fost fondată în 1990, când Torsten Toeller a deschis primul magazin specializat „Fressnapf” în Erkelenz, Germania. Sediul central se află în Krefeld, iar grupul are birouri în mai multe țări europene.

În prezent, rețeaua include aproximativ 2.800 de magazine Fressnapf, Maxi Zoo și Arcaplanet și peste 20.000 de angajați (inclusiv parteneri francizați) din peste 50 de țări. În Germania, majoritatea magazinelor funcționează în sistem de franciză, în timp ce pe alte piețe europene sunt operate în principal direct de companie.