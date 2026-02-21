Piața de e-commerce din Germania a înregistrat în 2025 creșteri în toate trimestrele, pentru prima dată din 2021. Veniturile totale din comerțul online au ajuns la 83,1 miliarde €, iar împreună cu serviciile digitale, cifra de afaceri a aproape atins 100 miliarde €, potrivit Asociației Germane de Comerț Online și Vânzări la Distanță (bevh).

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Produsele pentru animale, printre liderii creșterii online

Produsele pentru animale s-au clasat pe locul trei în topul categoriilor de produse cu cea mai mare creștere, cu 5%, ușor sub alimentele pentru acasă (5,5%) și farmaceutice (6%). În timp ce mulți comercianți online au redus costurile, retailerii de produse pentru animale au investit pentru a-și crește cota de piață online, notează GlobalPETS.

Un sondaj bevh din decembrie 2025 pe 1.000 de cumpărători online germani arată că doar 24,6% plănuiesc să cheltuie mai puțin, iar 34,2% comandă online de două ori pe săptămână sau mai des. Valoarea medie a comenzilor a crescut la 146,19 €, iar satisfacția clienților rămâne ridicată, la 96,2%.

AI în e-commerce – încă reticent

Cumpărăturile prin inteligență artificială (AI) sunt încă privite cu scepticism: doar 6,3% dintre cumpărători finalizează achizițiile complet prin AI. Alien Mulyk, Director Executiv la bevh, subliniază că platformele AI trebuie să fie transparente și să nu devină intermediari dominați.

Economia comerțului online pentru animale

În 2025, 1 din 4 euro cheltuiți pentru animale a fost online. Accesoriile și jucăriile au generat 30% din venituri, iar restul provine din hrana pentru animale, segmentul cu cel mai mare venit în 2024 (4,3 miliarde €).

Previziuni pentru 2026

Cifra de afaceri online și offline a crescut cu 2,7% în 2025. HDE anticipează un 2026 mai lent (+2%), dar e-commerce-ul rămâne peste retailul tradițional, cu o creștere estimată de 3,8%, potrivit bevh și EHI Retail Institute.

„Conflictele geopolitice și instabilitatea politică limitează creșterea, dar e-commerce-ul va performa mult mai bine decât retailul tradițional,” concluzionează Gero Furchheim, Președinte bevh.