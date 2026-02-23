Industria globală a animalelor de companie a atras în 2025 investiții de 899,5 milioane de dolari în capital de risc și achiziții, potrivit datelor PitchBook, care au înregistrat 262 de tranzacții.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Valoarea totală este cu 14,2% mai mică decât în 2024, când investițiile au ajuns la 1,1 miliarde de dolari. Numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproximativ 13%, de la 301 în 2024 la 262 în 2025. Astfel, 2025 a fost cel mai liniștit an pentru investițiile în startup-uri din domeniul pet din ultimul deceniu, conform datelor PitchBook.

Pentru context, în 2020 s-au înregistrat 346 de tranzacții, în 2021 – 465, în 2022 – 446, iar în 2023 – 347, notează GlobalPETS.

Activitatea în Europa

Europa a înregistrat în 2025 62 de tranzacții, în scădere cu 22,5% față de 2024, când erau raportate 80. Comparativ cu 2020, declinul este și mai pronunțat, de 42,6%. În schimb, valoarea tranzacțiilor a crescut cu 43% față de 2024, ajungând la 267,3 milioane de dolari.

Cele mai importante două tranzacții europene au avut loc în Marea Britanie. În decembrie, producătorul britanic de hrană proaspătă pentru pisici, Katkin, a primit o infuzie de capital de 50 milioane de dolari pentru extinderea vânzărilor direct către consumatori și în retailul specializat pentru animale de companie.

Pe locul doi s-a aflat investiția de 23,8 milioane de dolari în Napo, un furnizor de asigurări pentru animale de companie din Londra, realizată în februarie.

Piața din SUA

Piața americană a fost mai activă decât cea europeană, cu 78 de tranzacții în valoare totală de 411,2 milioane de dolari. Cu toate acestea, sunt cele mai scăzute cifre din ultimii șase ani, înregistrând o reducere de aproximativ 18,7% față de 2024.

Cea mai mare investiție VC din SUA a fost în martie, când Petscreening, platformă de gestionare a animalelor de companie pentru validarea statutului animalelor de asistență și screening-ul chiriașilor, a primit 75 milioane de dolari. Pe locul doi s-a aflat lanțul de clinici veterinare Modern Animal, din California, care a primit 46 milioane de dolari în septembrie.

Ce caută investitorii

Anna Skaya, partener general la fondul de capital de risc AniVC, axat pe industria pet, spune că investitorii caută căi rapide spre profitabilitate și dovezi reale de cerere pe piață, precum și product-market fit (PMF).

Un alt factor decisiv pentru succesul unei investiții este înțelegerea comportamentului consumatorului de către fondatorul companiei.

„Este mai ușor ca niciodată să creezi un pitch deck cu ajutorul AI, dar adevărata provocare este să separi companiile scalabile în modelul de venture de ideile care mai au nevoie de timp”, explică Skaya.

Segmente promițătoare

Sănătatea animalelor de companie iese în evidență ca un domeniu cu potențial de investiție, în special în diagnostic, longevitate și îngrijire preventivă.

De exemplu, în octombrie, fondul Active Aging and Longevity al firmei Portfolia a investit 1,2 milioane de dolari în startup-ul românesc de biotehnologie The Cat Health Company.

„Nu investim de obicei în companii pentru animale de companie, dar am văzut valoare aici pentru că folosește AI și deep learning pentru a dezvolta terapii de longevitate pentru pisici, care ar putea avea beneficii și pentru oameni”, spune Sonia Arrison, partener de venture la Portfolia.

Compania dezvoltă deja un medicament care arată rezultate promițătoare pentru inversarea pierderii în greutate la pisicile în vârstă. Potrivit Arrison, succesul se datorează atât echipei științifice, cât și celei de business.

Această abordare confirmă și observația lui Skaya: afacerile bazate pe știință reală și date concrete, care construiesc branduri puternice, se diferențiază pe piață.

Perspective M&A și pentru 2026

Se estimează că activitatea de fuziuni și achiziții (M&A) și investițiile mai ample vor fi mai favorabile în 2026 decât în 2025, deși investitorii rămân precauți, spune Gilles Vanhouwe, director la Verlinvest, companie de investiții din Bruxelles.

„Majoritatea activităților se vor concentra pe companii deja stabilite și pe extindere prin achiziții. Sănătatea veterinară rămâne cel mai consistent sector de interes, iar platformele alimentare scalabile cu potențial de consolidare și expansiune omnichannel ies, de asemenea, în evidență”, explică Vanhouwe.

În plus, Verlinvest și banca de investiții Cascadia Capital anticipează că sponsorii vor căuta să vândă companii din portofoliu după o perioadă mai lentă în 2025, ceea ce ar putea stimula și mai mult activitatea pe piață.