Frodo merge zilnic la magazin, colindă barurile și „plânge ca un bebeluș” dacă este ținut în casă. Cum a ajuns motanul vedetă pe rețelele sociale / Are carte pentru copii și felicitare de Crăciun (FOTO)

Stăpâna unui motan „foarte sociabil”, ale cărui vizite la magazine și pub-uri l-au transformat într-o vedetă online, spune că „plânge ca un bebeluș” dacă este ținut în casă.

Motanul care refuză viața de apartament

Anna Davis, din Frome, Somerset (Marea Britanie), susține că Frodo, în vârstă de 13 ani, este atât de popular încât motanul alb cu pete portocalii apare într-o carte pentru copii, are propria felicitare de Crăciun pentru caritate și a fost votat „copilul anului” din Frome.

Stăpâna lui Frodo spune că, datorită tuturor fotografiilor postate pe rețelele sociale, știe mereu unde se află motanul.

„Magazinul [Blue Cross] este preferatul lui. Este acolo ca un ceasornic, în fiecare dimineață. Și când s-au dat ceasurile înapoi, a fost foarte supărat pentru că a ajuns acolo cu o oră mai devreme”, a declarat ea pentru BBC.

În timpul ieșirilor sale, lui Frodo îi place să viziteze cinematografe și magazine. Iar seara este adesea fotografiat în timp ce se plimbă prin barurile din centrul orașului.

Frodo are o viață socială activă

Există, de asemenea, solicitări ca motanul să fie inclus într-o pictură murală la secția Westway, pe care o vizitează zilnic. Anna Davis nu este sigură când a început pisoiul ei să atragă atât de mulți fani, dar probabil în timpul pandemiei.

„Locuiam în Trowbridge și, în timpul carantinei, el a descoperit Tesco. Obișnuia să meargă acolo în fiecare zi și toată lumea îl cunoștea drept motanul de la Tesco. Apoi, când ne-am mutat în Frome, am crezut că va fi destul de supărat că nu va putea merge la Tesco, dar habar n-aveam că va ajunge să devină și mai faimos în Frome”, a relatat ea.

Deși a încercat să-și țină motanul „foarte sociabil” în casă, în primele săptămâni după mutare, Frodo a devenit „atât de distrus” că „își pierdea viața socială” încât a trebuit să-l lase să iasă afară.

„Prima lui escală a fost Greggs, după aceea Coffee One, Cordero Lounge, Westway Cinema, orice îți dorești. Merge și la Cheese and Grain, dar mai ales când cântă o trupă faimoasă. Cred că erau Pretenders, a trebuit să fie dat afară din concertul ăla. Și dacă dau peste el [în oraș], pur și simplu mă ignoră. Deci da, el face legea”, a explicat Anna.

Pisoiul nu suportă să fie „închis” în casă

Însă, potrivit ei, deținerea unei pisici „vedete”, care „socializează” săptămâni întregi, poate fi „îngrijorătoare”: „Pur și simplu nu-i place să fie închis. Și dacă mă duc să-l iau și să-l aduc acasă, probabil că va mânca ceva și apoi va ieși imediat afară. Dar toată lumea îl cunoaște și știu că e bine, pentru că văd poze cu el pe rețelele sociale”.

Deși poate urmări aventurile pisicii sale doar pe Facebook, doamna Davis se declară o „proprietară tare mândră”: „Este minunat că aduce atâta bucurie atâtor oameni. Deci este unul dintre acele lucruri cu care tocmai m-am împăcat, faptul că are 13 ani, asta îi place să facă și, știi, până la urmă se întoarce acasă”.

Nu ratează prezența la magazin

Helen McCulloch, directoarea magazinului preferat al lui Frodo, Crucea Albastră, susține că „toți cei care intră în magazin întreabă unde este Frodo. Așteaptă în fața magazinului, în fiecare dimineață, și mă urmărește până la Greggs, ca să iau o cafea, și înapoi, apoi stă pe scaunul meu de la birou sau pe tejghea ore întregi. Este foarte popular. Mai mulți dintre voluntarii noștri sunt neurodivergenți (ADHD) și el poate simți asta și se leagă de toți, este pur și simplu minunat”.