Frumoasă ca o păpușă Barbie, o copilă de 16 ani face performanță în dresaj și salvează animale. Sara are acasă, la Ploiești, o minigrădină zoologică

La doar 16 ani, Sara Paraschiv atrage atenția printr-un amestec de eleganță, disciplină sportivă și sensibilitate față de animale. Deși ar putea oricând să urmeze o carieră în lumea modei datorită alurii sale de revistă, adolescenta a ales o cale diferită: grajdurile, concursurile de dresaj și adăposturile pentru animale abandonate. Spre deosebire de mulți tineri de vârsta ei, care visează la lumina reflectoarelor, tânăra și-a construit universul în jurul necuvântătoarelor, cărora le dedică aproape tot timpul.

Sara Paraschiv, adolescenta care a transformat pasiunea pentru cai și dragostea pentru animale într-un mod de viață

Cei care ajung în curtea casei familiei Paraschiv din Ploiești descoperă o minigrădină zoologică. Sara are două iepe, doi ponei, doi măgari, două lame și doi porci, dar și numeroși câini și pisici, pe care îi îngrijește cu aceeași dedicare. Părinții săi i-au împărtășit pasiunea și au sprijinit-o în deschiderea unui adăpost pentru câini și pisici fără stăpân. Pentru adolescentă, fiecare animal reprezintă o poveste și o responsabilitate.

„Am acasă două iepe, doi ponei, doi măgari, două lame, doi porci, căței, vreo cinci căței, multe pisici. Datorită pasiunii mele, părinții au fost de acord să facem și un mic adăpost în Ploiești de pisici și de căței”, a declarat Sara Paraschiv, potrivit Sportsnet.

Iubirea pentru cai, o pasiune descoperită în copilărie

Legătura Sarei cu animalele a început încă din primii ani de viață. Bunicul său, care avea o mică fermă, i-a dăruit primul ponei atunci când avea doar patru ani. Acela a fost momentul care a schimbat totul: de atunci, fiecare vizită la fermă s-a transformat într-o aventură, iar dragostea pentru cai a crescut constant.

Astăzi, tânăra sportivă este legitimată la CSA Steaua București și concurează la cel mai înalt nivel în dresaj, o disciplină care cere nu doar talent, ci și multă răbdare și perseverență.

Dresajul ecvestru, baletul sporturilor cu animale

Sara descrie disciplina pe care o practică drept o formă de artă. Dresajul ecvestru, considerat „baletul sportului cu cai”, presupune grație, armonie și o conexiune între cal și călăreț. Fiecare mișcare trebuie să fie fluidă și elegantă, fără nicio urmă de forțare sau brutalitate.

Pentru a reuși, sportiva trebuie să fie într-o permanentă comunicare nonverbală cu animalul, să îi înțeleagă emoțiile și reacțiile. Probele durează câteva minute, însă pregătirea pentru ele înseamnă ani de muncă și nenumărate ore petrecute în manej.

Obstacole și accidente pe drumul performanței

Drumul către performanță nu a fost lipsit de dificultăți. În perioada de formare, Sara a trecut prin mai multe accidente și a fost nevoită să schimbe mai mulți cai până a găsit partenerii potriviți. Ea recunoaște că a existat o compatibilitate mai bună cu iepele, motiv pentru care acum concurează cu două iepe.

Un rol cheie în evoluția Sarei îl are Selina Alexandrescu, antrenoarea care o ghidează cu mult profesionalism. Relația lor este foarte apropiată. În timpul antrenamentelor, sportiva primește indicații prin căști și este corectată când greșește. Această legătură a ajutat-o să depășească fricile din copilărie și să capete siguranța necesară pentru a urca pe cal cu încredere.

„Mă bucur enorm că sunt pregătită de Selina Alexandrescu. Suntem tot timpul conectate una cu cealaltă, iar în timpul antrenamentului comunicăm prin caști. Îmi spune tot ce trebuie să fac și mă corectează atunci când greșesc. Când eram mică, eram foarte fricoasă și îmi era greu să urc pe cal și tot timpul îmi spunea să rămân calmă, că nu se întâmplă nimic. M-a ajutat foarte mult”, a mărturisit tânăra.

Un stil impecabil chiar și la antrenamente

Pasiunea pentru modă se reflectă și în modul în care Sara abordează fiecare antrenament. Adolescenta mărturisește că își alege ținutele în funcție de echipamentul calului, astfel încât să existe o armonie vizuală între cei doi parteneri. Albastru, negru sau roz, culorile devin parte dintr-un ritual ce evidențiază atenția ei pentru detalii și dorința de a se prezenta impecabil în orice moment.

Cățelușa Diva o însoțește aproape peste tot

Dincolo de cai și animalele din curtea casei, Sara are o legătură specială cu o cățelușă pe nume Diva. Micuța o însoțește aproape peste tot, chiar dacă încă nu este pe deplin obișnuită cu prezența cailor. Tânăra își dorește să o integreze treptat în universul ei și să o obișnuiască cu ritmul vieții de sportivă.

Pasiunea pentru muzică

Pe lângă echitație și grija pentru animale, Sara are și o altă pasiune: muzica. A urmat cursuri de canto în copilărie și își dorește să reia aceste activități pe viitor. Chiar dacă timpul îi este deja împărțit între antrenamente, școală și adăpostul de animale, adolescenta visează să combine într-o zi cele două domenii: sportul și arta.

„Am luat lecții de canto când eram mică și chiar îmi plăcea mult să cânt. Sper să reușesc să reiau orele de canto și să văd cum îmi împart timpul. Mi-ar plăcea să activez în acest domeniu, dar obligatoriu vreau să continui și cu dresajul”, a explicat Sara Paraschiv.