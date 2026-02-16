Tendințele recente în materie de adopții de animale arată un fenomen surprinzător: tinerii din Generația Z și gospodăriile cu venituri mai mici sunt cei mai activi în planificarea adopțiilor de animale în următoarele luni.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Datele MRI-Simmons Q3 2025 Trending Topics arată că 6,1% dintre gospodăriile din SUA intenționează să adopte un animal de companie în următoarele șase luni, ceea ce înseamnă aproximativ 15,8 milioane de gospodării. Deși intențiile consumatorilor sunt dificil de estimat, acest procent este aproape de realitate dacă ne uităm la rata actuală de adopții: 5,1% dintre gospodării au adoptat un câine sau o pisică în ultimele 12 luni.

Cine plănuiește să adopte animale

Cel mai activ segment în ceea ce privește adopțiile de animale este Generația Z (născuți între 1997 și 2010).

11,2% dintre adulții Gen Z intenționează să adopte un animal , aproape dublu față de media generală.

În comparație: 8,0% dintre Millennials , 4,0% dintre Gen X și doar 2,4% dintre Boomers plănuiesc același lucru.

Această intenție ridicată în rândul Gen Z se traduce în 5 milioane de tineri care plănuiesc să adopte un animal, adică 32% din totalul celor care intenționează o adopție, în timp ce Gen Z reprezintă doar 17% din adulți.

În cazul Millennials, 7,1 milioane plănuiesc să adopte, reprezentând 45% din cei care intenționează adopția, față de 34% din adulți pe care îi reprezintă acest grup, notează Pet Food Industry.

Factorul etnic și adopția de animale

Rasa și etnia influențează și ele planurile de adopție:

8,2% dintre gospodăriile hispanice (aproximativ 3,8 milioane) plănuiesc să adopte un animal, ceea ce reprezintă 24% din totalul adopțiilor planificate , deși hispanicii reprezintă doar 18% din totalul gospodăriilor .

În comparație, 5,3% dintre gospodăriile albe non-hispanice intenționează să adopte, ceea ce echivalează cu 8,7 milioane de gospodării , dar proporția lor în totalul adopțiilor planificate este mai mică decât ponderea lor generală.

Venitul gospodăriei contează

Venitul gospodăriei este un alt factor important:

Gospodăriile cu venituri sub 30.000 $/an au cel mai mare procent de intenții de adopție: 7,7% .

Pe măsură ce venitul crește, intenția scade: 30.000–59.000 $ : 7,0–7,1% 60.000–99.000 $ : 7,0–7,1% 100.000–149.000 $ : 5,0% 150.000 $+ : 4,5%



Aceste date se potrivesc cu tendințele reale din adopțiile recente: gospodăriile cu venituri mai mici adoptă mai mult, în timp ce cele cu venituri mari au deja animale și adoptă mai rar.

Pisici, câini și „expansiunea familiei”

Pentru cei care deja au animale, intenția de a adopta mai departe este și mai mare:

10% dintre cei care au câini plănuiesc să adopte un alt animal.

14% dintre cei care au pisici plănuiesc să facă același lucru.

19% dintre cei care au atât câini, cât și pisici intenționează să-și mărească „familia blănoasă”.