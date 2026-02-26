Un motan de gară extrem de iubit de navetiști, cunoscut pentru obiceiul său adorabil de a se întinde peste exemplarele ziarului Metro, a dispărut după ce o femeie l-a luat și l-a băgat într-o sacoșă de cumpărături.

George devenise o mică vedetă locală pentru că „încălzea” în fiecare dimineață ziarele distribuite la stația West Wickham, din Londra, unde îi întâmpina pe călători cu calmul și prietenia sa.

Unde a fost văzut ultima dată motanul George

Pisica îi aparține lui Steven Fletcher, membru al echipei comerciale de la Metro Newspaper, și este dispărută de trei zile, notează Metro.

Ultima dată a fost văzută în stația Elmer’s End, după ce fusese luată de la locul său obișnuit din West Wickham în jurul orei 14:00.

Martorii spun că femeia l-a transportat pe George în tren și a coborât cu el câteva minute mai târziu la Elmer’s End. Se crede că ulterior ar fi urcat în autobuzul 289 spre West Croydon.

Întrebată de ce are pisica, ea ar fi spus: „Acesta este George. Sunt fără adăpost, așa că ne mutăm.”

Cine este femeia suspectată

Potrivit proprietarului, femeia ar fi cunoscută personalului din stații, deoarece ar avea probleme de sănătate mintală și ar provoca frecvent incidente minore, inclusiv răscolirea cărților din sălile de așteptare.

Semnalmente:

femeie albă

aproximativ 20–25 de ani

constituție slabă

păr închis la culoare

poartă adesea ochelari cu rame groase

Apel emoționant al proprietarului

Steven Fletcher face un apel public pentru găsirea motanului:

„Noi vrem doar să îl recuperăm pe George, așa că vă rugăm să ne anunțați dacă aveți orice informație despre răpire sau despre identitatea acestei femei. Poate l-ați văzut fiind transportat sau poate ați observat un vecin cu o pisică care nu este a lui. Ar putea fi chiar la o fereastră, privind afară, având în vedere cât de mult iubește libertatea.”

George are microcip, însă nu poartă zgardă deoarece reușește să scape foarte repede din ea.

Cazul este cunoscut de Poliția Transporturilor din Marea Britanie, care a fost informată despre incident.