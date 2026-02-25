De ani de zile circulă stereotipul: câinii sunt prietenoși și afectuoși, în timp ce pisicile sunt reci și distante. Iată că un studiu recent confirmă că acest clișeu este, de fapt, adevărat.

Cercetătorii susțin că pisicile sunt mult mai independente decât câinii și, surprinzător, nu au nevoie de stăpânii lor pentru confort emoțional. În timp ce câinii caută sprijin și protecție de la oameni, pisicile nu par să caute mai mult confort de la stăpân decât de la un străin.

Pisicile nu depind de oameni

Dr. Péter Pongrácz, care a condus studiul la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria, explică: „Pisicile se pot înțelege cu noi, dar nu depind de ajutorul sau securitatea pe care le-o putem oferi. Câinii pot fi asemănați cu niște «copii blănoși» care se bazează pe noi, însă asta nu este cazul pisicilor.

Motivul este simplu: pisicile sunt încă prădători capabili să-și procure singure hrana. În plus, pisicile lăsate singure ajung adesea să trăiască independent, fără oameni,” notează Daily Mail.

Cum s-a desfășurat studiul

Cercetătorii au testat 15 pisici implicate în activități de terapie (cele care vizitează școli sau azile), pentru că pisicile obișnuite se stresează prea mult în laboratoare. Testul folosit a fost Strange Situation Test, metoda folosită și la câini pentru a măsura atașamentul față de stăpân.

Pisicile au fost plasate în șase scenarii diferite:

Singure într-o cameră cu stăpânul.

Singure într-o cameră cu un străin.

Într-o cameră cu ambele persoane prezente.

Stăpânul pleacă, iar pisica rămâne cu străinul.

Stăpânul se întoarce după ce pisica a petrecut timp cu străinul.

Pisica stă singură, apoi stăpânul intră pentru 30 de secunde, iar separat străinul intră pentru 30 de secunde.

Fiecare scenariu dura mai puțin de două minute, iar experimentul complet a durat aproximativ 12 minute.

Rezultatele surprinzătoare

Pentru a evalua atașamentul pisicilor, cercetătorii au observat:

Dacă pisica rămânea aproape de stăpân când nu explora sau nu se juca.

Dacă urmărea comportamentul stăpânului.

Reacțiile față de străin.

Rezultatele au arătat că pisicile nu preferau în mod semnificativ prezența stăpânului față de un străin. În plus, nivelul lor de anxietate era similar, fie că era vorba despre stăpân sau străin, iar comportamentele de salut sau apropiere erau comparabile.

Studiul a fost repetat și cu 13 pisici obișnuite, dar acestea au fost prea stresate de mediul necunoscut pentru a putea trage concluzii precise. Totuși, cercetătorii cred că rezultatele se aplică în general pisicilor: cele prietenoase vor fi la fel de deschise la afecțiune din partea stăpânului sau a străinului, iar cele mai prudente vor fi reticente față de ambele.

Concluzia

Dr. Pongrácz subliniază: „Spre deosebire de câini, oamenii nu sunt «refugiul sigur» la care pisica se întoarce când se teme. Proprietarii nu sunt nici «baza securizată» de la care pisica pleacă cu încredere să exploreze mediul. Pisicile pot avea prietenii cu oamenii și este avantajos să fie sociabile, dar nu depind de noi.”

Pe scurt, câinii sunt precum copii care se bazează pe părinți, în timp ce pisicile sunt independente și mândre – prieteni, dar nu dependenți.