România se confruntă în aceste zile cu vreme deosebit de rece, iar temperaturile extrem de scăzute pot deveni un real pericol nu doar pentru oameni, ci și pentru animale. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, marți, 13 ianuarie, temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 2 grade Celsius, iar noaptea va fi ger în mai multe regiuni ale țării, cu minime ce pot ajunge până la -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) atrage atenția asupra importanței protejării animalelor și vine cu o serie de recomandări esențiale pentru perioada de ger.

Temperaturile extreme afectează grav animalele

Gerul, umezeala, vântul puternic și poleiul pot provoca hipotermie, degerături sau îmbolnăviri grave animalelor, mai ales celor ținute în curți, adăposturi improvizate sau celor fără stăpân. Situația este cu atât mai delicată în condițiile în care ANM anunță că miercuri și joi (13–14 ianuarie) vor apărea precipitații mixte și depuneri de polei, în special în jumătatea de nord a țării.

Recomandările DSU pentru protejarea animalelor pe timp de ger

Pentru a preveni tragediile, DSU recomandă câteva gesturi simple, dar extrem de importante, care pot face diferența:

Asigurați un adăpost corespunzător

Animalele din curte trebuie să aibă un adăpost bine izolat, ferit de vânt, frig și umezeală. Acesta ar trebui să fie uscat, ridicat de la sol și, ideal, prevăzut cu paie sau materiale izolatoare.

Oferiți hrană și apă suficiente

Pe timp de frig, animalele consumă mai multă energie. Este important să le oferiți hrană adecvată sezonului rece și să verificați constant ca apa să nu înghețe.

Nu lăsați animalele legate în ger

DSU atrage atenția asupra faptului că animalele nu trebuie lăsate legate sau imobilizate în condiții de temperaturi extreme, deoarece nu se pot adăposti sau încălzi.

Verificați animalele vulnerabile

Animalele vârstnice, bolnave sau puii sunt mult mai sensibile la frig. Acestea trebuie monitorizate frecvent și, dacă este posibil, adăpostite în spații mai bine protejate.

Ajutor pentru animalele fără stăpân

Dacă observați animale fără stăpân aflate în pericol din cauza gerului, anunțați autoritățile locale sau organizațiile de protecție a animalelor. Intervenția rapidă poate salva vieți.

Responsabilitatea noastră poate salva vieți

În perioadele de ger extrem, implicarea responsabilă a fiecăruia dintre noi este esențială. Un adăpost improvizat, un bol cu apă sau un apel la autorități pot face diferența dintre viață și moarte pentru un animal.

Pentru mai multe informații utile despre cum să acționați în situații de vreme extremă, DSU recomandă accesarea platformei fiipregatit.ro și descărcarea gratuită a Aplicației DSU.