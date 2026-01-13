Cum poți ajuta animalele fără stăpân când afară sunt temperaturi de -15 grade. Sfaturi vitale pentru salvarea unei vieți de la îngheț

Animalele fără stăpân sunt cele mai expuse atunci când afară sunt temperaturi de până la -15 sau chiar -20 de grade Celsius. Pentru a veni în ajutorul lor, asociațiile specializate au întocmit o listă de sfaturi vitale pentru salvarea unei vieți.

Cum poți salva animalele fără stăpân când afară sunt temperaturi de îngheț

În contextul unei ierni cu temperaturi extreme, cu minime de până la -15 grade Celsius, iubitorii de animale de la Asociația Ramses au postat pe Facebook un ghid scurt de sprijin pentru animalele fără stăpân, cele mai expuse, de altfel, la îngheț.

Pentru a le oferi un adăpost pe timp de iarnă, cel mai indicată este confecționarea unor căsuțe din carton sau plastic gros, ridicate pe cărămizi sau paleți de la sol. Înăuntru nu trebuie puse textile, căci acestea se udă mai rapid și îngheață. Cele mai recomandate sunt paiele, care nu îngheață, însă trebuie schimbate des.

Sfaturi pentru salvarea unei vieți

Adăpostul trebuie așezat într-o zonă ferită de vânt și precipitații, alături de mâncare și apă. Recomandată este mâncarea umedă sau cea gătită, cum ar fi orez cu carne. Apa, de asemenea, trebuie ideal schimbată de două ori pe zi, pusă în boluri groase și ușor călduță, însă nu fierbinte.

Alte sfaturi se referă la spațiile în care animalele străzii se pot adăposti de frig. Pisicile obișnuiesc să se adăpostească lângă motoarele calde ale mașinilor. Șoferii sunt sfătuiți fie să bată în capotă, fie să claxoneze înainte să pornească la drum. Și subsolurile ar trebui lăsate deschise, aceste locuri putând fi singura salvare pentru unele animale.

Donațiile către asociații care se ocupă cu siguranța animalelor sunt, de asemenea, bine-venite. În cazul în care observați un animal care tremură sau chiar este rigid, rănit sau pui, anunțați în cel mai scurt timp Poliția Animalelor sau ONG-uri de profil.

