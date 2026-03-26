Un clip devenit viral arată cum gestul unei pisici atunci când o fetiță cade poate fi catalogat drept gestul de empatice suprem.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În imaginile de pe Instagram, micuța merge liniștită pe trotuar, dar la un moment dat se împiedică de o bordură și cade. Nimic ieșit din comun, mai ales când vine vorba de cei mici care abia învață să își coordoneze pașii.

Elementul de inedit apare atunci când pisica aflată lângă fetiță se uită parcă îngrijorată la aceasta, apoi face un gest neașteptat. După ce a analizat situația pentru câteva secunde, se trântește și ea la pământ, ca și cum ar fi căzut în același mod.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Silent Knowledge (@silent_knowledge0)

Clipul este însoțit de mesajul: „Don’t cry, look, I fell down too”, iar internauții au reacționat prin comentarii amuzate, dar și emoționate. Mulți utilizatori au interpretat gestul ca pe o încercare de a o consola pe fetiță, spunând că pisica a vrut să-i arate că nu e singura care a căzut.

Pisicile sunt adesea considerate independente și distante, însă astfel de momente reușesc să schimbe complet această percepție. În cazul de față, nu se știe dacă ceea ce a făcut pisica a fost intenționat sau o coincidență simpatică, însă pentru mulți, reacția felinei reprezintă un gest de empatice rar întâlnit.

