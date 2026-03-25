Pisica „artistă” cucerește internetul cu imaginația sa, iar „opera” desenată cu lăbuțele pe geam este la doar un pas să își câștige locul într-o galerie de artă.

Pisica „artistă” care cucerește internetul

Este vorba despre un clip cu o pisică albă cu pete negre surprinsă în timp ce, probabil din plictiseală, s-a apucat să „picteze” cu propriile lăbuțe pe un geam aburit. Stând pe picioarele din spate, felina s-a concentrat serios să traseze liniile pe „pânza” improvizată.

Postat de un cont de Instagram dedicat iubitorilor de pisici, videoclipul a strâns în doar 12 ore peste 21.000 de like-uri și 470.000 de vizualizări, stârnind o avalanșă de comentarii entuziaste.

Unii internauți au văzut în „picturile” pisicii forme care seamănă cu câini, rațe sau chiar emu, iar alții au făcut aluzie la cartea din 1994 „Why Cats Paint”, care explorează instinctele creative ale felinelor.

Deși amuzant, dar și puțin ciudat în aparență, acest tip de comportament nu este deloc unul neobișnuit pentru pisici. Specialiștii veterinari explică că felinele sunt adesea curioase de schimbările vizuale sau chiar atrase de picăturile de apă formate pe geam. Instinctul lor de vânătoare și explorare senzorială duc deseori crearea de forme pe geamurile aburite, conform Catster.

