Louis, un motan din Canada, a devenit celebru după ce s-a aflat că, deși nu are pașaport, traversează zilnic granița cu SUA. Felina nu ține cont de reguli, ba chiar aduce și surprize acasă din când în când.

Louis, motanul care nu ține cont de reguli

Animalul locuiește în Surrey, Columbia Britanică, chiar lângă linia de frontieră cu Statele Unite ale Americii. În mod normal, orice persoană sau animal cu stăpân trebuie să prezinte acte specifice și să treacă prin controale stricte pentru a trece în cealaltă țară. Pentru Louis însă, regulile par că nici nu există. Când are chef, trece dintr-o țară în alta, fără restricții sau consecințe.

„Nu a fost întotdeauna un rebel, dar este extrem de prietenos. Pur și simplu iubește oamenii și nu-i pasă de ce parte a graniței sunt. Se va apropia, va saluta oamenii, va fi mângâiat și masat pe burtă și apoi va continua când va termina”, a explicat Deb Tate, stăpâna lui Louis, pentru emisiunea As It Happens, potrivit cbc.ca.

Localnicii îl cunosc deja pe Louis, fiind obișnuiți cu plimbările acestuia regulate peste graniță. Oricum felina tratează frontiera ca pe propriul teritoriu, fără să se gândească că face ceva ilegal. Ba mai mult, aduce acasă câte o surpriză, spre disperarea proprietarei sale.

„Se știe că aduce acasă câte o bunătate sau două din aventurile sale. Am primit de toate, de la șerpi, șoareci și veverițe”, a mai afirmat Deb.

Povestea lui a atras atenția și în mediul online, unde imaginile și videoclipurile cu „pisica fără pașaport” au devenit rapid virale. Mulți oameni au glumit pe seama situației, spunând că Louis este probabil „cel mai relaxat călător internațional”.

Citește și: