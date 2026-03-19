O pisică jucăușă a transformat așteptarea la metrou în Istanbul într-o plăcere, dar și peronul în teren de joacă. Imaginile cu felina care „atacă” pantofii călătorilor au devenit virale.

O pisică jucăușă a transformat o stație de metrou din Istanbul în teren de joacă

În timp ce călătorii așteptau liniștiți următorul tren, un motan a fost atras de pantofii unuia dintre cei care așteptau trenul. Atunci a decis că este momentul să intre în „play mode” și să „atace”. După ce s-a prefăcut că doar se scarpină de perete, felina a început să sară și să alerge ușor după încălțămintea care i-a atras atenția.

Scenele au fost surprinse de alți pasageri și postate pe Instagram, stârnind amuzamentul celor care au văzut totul. Pentru câteva momente, rutina a fost spartă de o scurtă porție de joacă, iar călătorii s-au desprins de plictiseala și oboseala de peste zi.

În altă ordine de idei, se știe deja că orașul Istanbul este cunoscut pentru grija, afecțiunea și numărul de pisici fără stăpân. Așadar, astfel de scene sunt la ordinea zilei, mai ales că felinele au voie oriunde, oricând, fără ca cineva să le amenințe, astfel că pot să se ivească chiar și în cele mai neașteptate locuri.

Citește și: